LUKINA TETOVAŽA IZAZVALA BURNE REAKCIJE: Javila se BB Anči, fanovi je napali: ‘Ana na aparatima, ljubomorna na Anezi’

Lukina tetovaža na kojoj piše Anezi izazvala je burne reakcije ne samo fanova, već i bivših stanara. Ančy i Renata su jedva došle k sebi od šoka.

Bivši BB stanar Luka Rok Medunović se pohvalio da je na ruci dao tetovirati ime svoje simpatije iz kuće Anezi i datum kada su se upoznali. Snimka na kojoj se vidi kako sjedi u salonu za tetoviranje je izazvala brdo komentara, uglavnom negativnih, a među hejterima se se našla i njegove bivše sustanarke, Renata Nemeček i Ana Kovačec zvana Anči.

BB LUKA TETOVIRAO ANEZINO IME? Fanovi ga brutalno napali: ‘Sad kad se Anezi pukne s Bogom, hoćeš rezati ruku?’





Dok je bivša vojnikinja Renata samo iskazala iznenađenje, Anči nije štedjela riječi.

“Pa ti nisi normalan lik”, napisala je, te mu poručila da ispod Anezinog imena tetovira i Bogino, s kojim je pjevačica vrlo bliska otkako je Luka napustio kuću.

“Ja majke mi ne znam šta se to Luki izvrtilo po glavi da se išao tako unakazit”, nastavila je Anči, a Lukini i Anezini fanovi ubrzo su je počeli napadati pa se sve pretvorilo u prepucavanje.

“A šta se tebi motalo po glavi kad si pumpala usne, tetovirala obrve, stavljala umetke… Njegovo je tijelo i po njemu može raditi šta hoće, baš isto kao ti… To je njegovo VLASNIŠTVO”, “Svako ima pravo na komentiranje, naravno, al’ zašto bi ga tetovaža unakazila, ne voliš Anezi, shvatili smo… Al’ isto tako mnogi za tebe pišu kako si se unakazila pa who cares? Svako radi šta želi i šta ga čini sretnim. Iako ja mislim da se Luka sprda, ali nebitno”, “Ti si tolko protiv Luke i Anezi da je to žalosno”, “Ana na aparatima, ljubomorna na Anezi jer zbog nje nitko ne bi zalijepio ni onu sličicu iz čunga lunga”, komentirali su Lukini obožavatelji.

Ana im je spremno uzvraćala, objasnivši da nije ljubomorna na Anezi nego smatra da je Luka pogriješio što se tetovirao.

“E ti retardosu valjda ja znam kakva je Anezi i njihov odnos u kući bio”, poručila je jednom od Lukinih pratitelja te pojasnila: “Krivo si skužila, nisam ja protiv Luke nego te tetovaže, ali ipak mislim da se on samo zaje*ava s nama”.

“Lukica se zaljubio”, zaključila je.