LUKA I ANEZI SE OTVORENO NE PODNOSE: Zvao ju je kujicom, a sada tvrdi da je on prava žrtva

Luka i Anezi sve se slabije podnose, a njihov je odnos kulminirao svađom u kojoj su se prepirali tko je veća žrtva.

Iako je Anezi htjela razgovarati s Lukom, došlo je do velike svađe pa tako oboje stanara Big Brother kuće više nisu mogli držati jezik za zubima već su si rekli ono što misle. “Sad sam dobre volje, mogu trpjeti tvoje potencijalne uvrede i zato sam došla”, započela je Anezi, koju je Luka odmah prekinuo.

”Nemoj izigravati žrtvu, jer ako je netko žrtva, to sam ja!“, prekinuo ju je Luka i dodao, ”i to tvojih prijašnjih uvreda za koje mi se nikada nisi ispričala i misliš da je to u redu“. “Definiraj mi te uvrede!”, ljutito će pjevačica.

”Ti si sada nabrajala da sam ja tebi rekao da sam đubre, kujica i ovo i ono“, uznemireno će Luka, koji moli Anezi da prekinu raspravu. “Što me imaš moliti? Ja tebe ne spominjem u kući dok ti mene spominješ. Ljudi mi prilaze, dolaze i pričaju”, dodao je Luka.

“Zato što si bio agresivan i nemam se snage s tobom prepirati! Kako ti to nije jasno?!”, rekla je Anezi, koja pokušava nastaviti razgovor s njim.

Kako je završila cijela svađa između Luke i Anezi, doznajte večeras u emisiji “Big Brother” od 21:30 sati na RTL-u!