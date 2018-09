LUCIJA MISLI DA JE MATEJ VRIJEĐA JER GA JE ODBILA, ON POBJESNIO: ‘Pogodit ću te ovom bućom u glavu! Slomit ću je’

Lucija se na Mateja požalila i gazdi Srećku, zbog čega joj je Matej prijetio da će je udariti

Tenzije između Lucije i Mateja sve više i više postaju vidljive, a nakon što je već nekoliko puta oplakala nakon njihove svađe, danas je njihova svađa eskalirala. Naime, tijekom jutarnjeg čavrljanja Lucija je rekla gazdi Srećku kako neće ići raditi iz razloga što, kako kaže, „ne želi biti izložena uvredama jednog farmera“, aludirajući na Mateja.

Dok ga je Lucija nazivala balavcem koji je vrijeđa, Matej joj je odgovorio: „Pogodit ću te ovom bućom u glavu! Slomit ću je.“

Lucija zna što je uzrok svađama

U raspravu se ubacila Maja M. kazavši Mateju da prema ženama mora biti džentlmen. Za razliku od Mateja koji je priznao kako zapravo uopće ne zna odakle su krenule njihove svađe, Lucija je pak uvjerena kako zna povod svih netrpeljivosti između njih dvoje.

„Od početka je htio nešto sa mnom. Spavali smo vani, pričali smo o nekim stvarima. Ja sam ta koja sam rekla ne, koja sam odbila. Ako je to njemu toliko nisko palo da ćeš ti zbog toga što sam ja tebe odbila mene psovati i omalovažavati pred svima“, otkrila je Lucija te zaključila: „On je tu došao, pa malo pukne, pa se malo nekom netko sviđa, malo je htio nešto sa mnom, pa sad Matea. To je dečko, to nije muškarac.“

Nakon žustre rasprave, Lucija se rasplakala što je dodatno zasmetalo Mateja: „Što se tiče Lucijinih suza, to je za mene samo gluma da je drugu ljudi maze, a to kod mene ne pali. Ja se ne mislim radi nikoga mijenjati, a pogotovo ne radi Lucije“, zaključio je.