GOLOTINJA U ‘LJUBAV JE NA SELU’, ALI NE ONA KOJU STE OČEKIVALI: ‘Gol sam se rodio, gol ću i otići!’

Show “Ljubav je na selu” primiče se svom kraju. Farmeri su izabrali svoje zlatne djevojke i s njima se zaputili na romantično putovanje. Najzabavniji kandidat ove sezone Ljubo svoju je Ljubicu odveo u Istru, koju je ujedno posjetio prvi put i oduševio se. “Ovo je drugi planet”, komentirao je ozareni Ljubo.”Ljubice moja, vidiš li gdje sam te doveo? Ovo je raj!”

Voli biti gol

Došavši do obale, Ljubo nije časio ni časa pa se počeo skidati u želji da se okupa u moru, na opće čuđenje svoje odabranice, piše RTL. ”Gol sam se skinuo jer volim biti gol. I spavam gol! Gol sam se rodio, gol ću i otići!”

”To je više prijateljska veza… Možda se sad više na prijateljski način družimo… Možda me se boji pa se onda odmakne”, kazala je Ljubica nakon što Ljubo nije baš bio oduševljen idejom da i ona u more uđe gola. “Nemoj! Ja mogu, ali ti ne! Neću da svi gledaju tvoje divno tijelo. To samo ja smijem gledati”, zaključio je simpatični Ljubo.