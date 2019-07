LJUBO IZ ‘LJUBAVI NA SELU’ IMA DJEVOJKU, ALI I VAŽNU VIJEST: ‘Kandidirat ću se za predsjednika države!’

Poznat i kao ‘Ljubav’, ovaj se Metkovac u emisiji predstavio kao nepopravljivi romantik i komičar

Ljubo Bebić (67) bio je jedan od najživopisnijih farmera u posljednjoj sezoni RTL-ova showa “Ljubav je na selu”. Ovaj osebujni Metkovac na svojemu je imanju ugostio Violetu Dimitrievsku, Ljubicu Turšćak i Veru Filipović, koje su se borile za njegovu naklonost.

Ljudi ga obožavaju

Premda je u showu planula fatalna ljubav između Ljube i Ljubice, njihova veza nije bila dugoga vijeka. No, Ljubo je svakako ostao zapamćen po svojem neobičnom smislu za humor, pjesničkom talentu te zanimljivim doskočicama i životnim mudrostima, koje je nesebično dijelio pred kamerama.

Poznat i kao “Ljubav”, ovaj se Metkovac u emisiji predstavio kao nepopravljivi romantik i komičar. Iako u “Ljubav je na selu” nije pronašao ženu za sebe, stekao je, kako kaže, veliku popularnost.

“Ljudi mi stalno dolaze po autograme. Baš su jučer bili neki i hvalili me kako sam ih nasmijavao u emisiji. Ali to je moj talent. Ako priroda ne govori, nije dobro”, izjavio je za RTL te dodao: “Bio sam nedavno kod Željka Bilića u Istri. Svi su me znali, pozdravljali me imenom, kao da smo rođaci. Pa nisam mogao vjerovati kako sam popularan! Gdje god krećem, mamim osmijehe!”

‘Komičara za predsjednika!’

Upravo je ta popularnost kumovala odluci koju je otkrio za RTL – namjerava se kandidirati na predsjedničkim izborima! “Kandidirat ću se za predsjednika države! Moja parola je ‘Komičara Ljubu Bebića za predsjednika’. Nisam se to ja sam sjetio, nego ljudi oko mene. Oni su me nagovorili da se kandidiram, narod me želi. Obećali su mi sve financirati pa sam pristao”, objasnio je Bebić.

Pronašao je, kaže, i ženu, no riječ je o tajnoj romansi: “Usred noći uzmem deke i odem u šumu, gdje ljubujem s njom. Ona je moja tajna ljubav. Sretne ljubavi su tajne, a nesretne su javne”, kazao je simpatični Metkovac u svom prepoznatljivom stilu.

Dok čeka kandidaturu za predsjednika, Ljubo marljivo radi ne bi li zaradio štogod novca. “Puno radim. Od pet ujutro sadim lubenice i dinje da zaradim novac. Nema mi tko pomoći, sam sve radim od zore do mraka, sadim 20.000 sadnica. Umoran sam”, priznao je popularni Ljubo za RTL.