LJUBIČASTA ČOKOLADA ODUŠEVILA KANDIDATE, NO PALA JE ZAMJERKA: Sandra nije osvojila nijednu desetku

Sandra je dočekala goste na terasi prepunoj cvijeća, no kako je bilo malo hladno zbog bure, večeru je ipak odlučila poslužiti unutra

Prva kandidatkinja u creskom tjednu u kulinarskom showu „Večera za 5 na selu“ osmislila je, kako kaže, tradicionalni jelovnik s modernim štihom, a njezin se jelovnik sastoji od predjela imena Potopljena ovca, glavnog jela Agnello campanello i deserta Ljubičasta čokolada.

„Nisam očekivala ovakav meni, a kako je Sandra čudna na svoj način – i meni joj je takav“, komentirala je Dinka, no svi natjecatelji očekuju jako finu večeru. „Tko zna što će izmisliti za desert, sigurno će biti ljubičasto i dobro“, rekla je Lina, a ostali su kandidati pretpostavljali da će „ljubičasto“ uključivati lavandu.

Bura poremetila planove

„Janjetinu volim baš na sve načine; na ražnju, ispod peke, na roštilju, pohanu…“ , rekao je Plamenko za glavno jelo koje se peklo ispod peke dok im je predjelo još uvijek nepoznanica. „Po imenu ne mogu naslutiti što bi to bilo, ali čini mi se da je vrlo tradicionalno jelo, osim ovčjeg sira koji nemamo na Cresu“, rekla je Dinka.

Sandra je dočekala goste na terasi prepunoj cvijeća, no kako je bilo malo hladno zbog bure, večeru je ipak odlučila poslužiti unutra. „Vidi se da gospođa Sandra obožava cvijeće, cijeli njezin vrt i sve to zelenilo odražavaju njezin karakter. Veselo, cvijeće, priroda i jako lijepi ambijent“, rekao je Plamenko. Prilikom zdravice, Dinka je otkrila da je Lini rođendan tako da razloga za slavlje nije nedostajalo. „Malo je bilo hladno, popila sam višnjevac, to me oraspoložilo i bilo je super“, rekla je slavljenica.

Na red je došlo predjelo za koje je najviše pitanja imao Plamenko. „Predjelo je okusom bilo jako dobro jer imate tradicionalan creski udič koji je bio izvanredan, kao i creski sir, no smetalo mi je što nisam osjetio šampinjone koji su bili u nazivu jela“, rekao je, a Asunti se baš i nije svidjelo. „Creska janjetina su kao škampi“, rekao je Plamenko kad je došlo glavno jelo na stol, a bio je i sretan što je domaćica ostavila na izbor da si svatko uzme dio janjetine koji najviše voli.

Kako će proći Plamenko?

„Bilo mi je jako fino“, rekla je Asunta, a Dinka i Lina su dodale: „Kad bih ocjenjivala samo janjetinu, bila bi čista desetka!“ Desert je sve oduševio izgledom. „Besprijekorna, prekrasna torta, jedno remek-djelo“, rekla je Dinka, a s njom su se svi složili svi. No kad je okusu riječ, Asunta nije bila oduševljena. „Okus mi je bio razočaravajući“, rekla je.

Uslijedilo je ocjenjivanje. Asunta se odlučila za ocjenu osam jer joj se nije svidjelo predjelo, Dinka se odlučila za ocjenu devet jer joj je predjelo bio mizerno, a desert suh, Lina je dala ocjenu osam zato što joj je predjelo također bilo mizerno, a Plamenko se odlučio za ocjenu sedam jer u predjelo nije osjetio šampinjone, peka mu je imala previše začina, ali bila je malo neslana, kolač mu je bio jako dobar, ali ne odobrava upotrebu pudinga u domaćim kolačima.

A hoće li sutra Plamenko osvojiti barem jednu desetku, ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ od 21 sat a RTL-u!