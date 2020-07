LJUBAVNI TROKUTI I VELIKE TAJNE: Nove stanarke dobro su uzdrmale odnose u vili

Mauri je u samo 20 minuta uspjelo ono što niti jednoj drugoj natjecateljici nikad nije

Maura i Elma prodrmale su odnose u vili. Michael je optužio Amber da se ponaša djetinjasto. Maura je u potpunosti uzburkala Tommyjeve osjećaje, a Curtis je priznao Dannyju svoju tajnu.

Spojevi se nastavljaju

Večer spojeva s novim djevojkama se nastavila. Elmu je jako iznenadio Anton svojim kulinarskim sposobnostima i sada smatra kako on još nije dobio pravu priliku za ljubav.

Ljubomorne djevojke viču s terase i ometaju spojeve, što je posebno razljutilo Dannyja i Michaela. Maura se zbog djevojaka toliko loše osjećala na spoju s Michaelom da se odlučila na potez koji je cure još više razbjesnio.

Kada su spojevi završili došao je trenutak da se svi u vili upoznaju s novim djevojkama. Razne reakcije izazvale su svađe među parovima, posebice između Amber i Michaela, koji ju je optužio za djetinjasto ponašanje.

Curtisova tajna

Čini se da je potajno i Curtisu zapela Maura za oko, i to prije nego je uopće ušla u emisiju. Naime, priznao je Dannyju kako joj je nedavno na Instagramu napisao da mu se sviđa, no ona mu nikad nije odgovorila. Nadamo se da za sve to neće saznati Amy jer joj ne bi bilo drago da je čula razgovor Curtisa i Dannyja.

Zločesta cura

Malo je kojoj natjecateljici uspjelo ono što je Maura napravila u samo 20 minuta – Tommyju je u potpunosti zavrtjela glavom i dovela u pitanje njegovu vezu s Molly–Mae.

Molly–Mae je bijesna jer shvaća da gubi igru i njezino zavlačenje Tommyja joj se sad obija o glavu.

Što je Tommy odlučio i kako će se dalje odvijati situacija u novom ljubavnom trokutu, ne propustite pogledati u novim epizodama ‘Love Islanda’ na RTLplayu.