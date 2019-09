LJUBAV NA PRVI POGLED? ‘Kati Dizalici’ svidio se osebujni nudist Domino; ‘Ne smetaju mi njegovi propali brakovi’

Kata tvrdi da nije poput Dominovih bivših supruga koje su ga varale, već je vjerna u vezi

Splićanka Kata Barada (47) pjevala je “Ja sam Kata Dizalica” u showu “Zvijezde”, a sada se odlučila okušati i u realityju “Ljubav je na selu – međunarodna sezona”. Jako joj se vidio Domino Santro (61) iz Berlina, pa mu je poslala pismo, piše 24 sata.

Nadimak “Kata Dizalica” dobila je jer je jedina žena u Hrvatskoj koja radi na dizalici. Kaže da je već neko vrijeme sama pa želi vidjeti ima li netko izvan Hrvatske tko joj može ponuditi nešto pozitivno u životu. Domino joj se svidio jer voli glazbu kao i ona.

Ne može živjeti bez vode

“Prvo što sam po slici vidjela jest da djeluje pozitivno. Pogotovo to što voli glazbu, to mi se na neki način svidjelo”, rekla je za gore spomenuti portal.

No, nije sigurna može li poput njega živjeti bez vode.

“Kroz komunikaciju bismo vidjeli postoji li mogućnost drugačijeg suživota. Bi li u Berlinu bili drugačiji uvjeti, ne mogu reći da sto posto prihvaćam takav stil života”, objasnila je.

Kati ne smeta što Domino ima četiri propala braka i devetero djece.

Na nudističku plažu neće ići

“Vjerojatno se nadao da će sve biti kako triba s tim ženama. Mogu samo reći da sreća uvijek postoji, samo se treba potruditi naći je i dati maksimum od sebe da nas sreća i ljubav nađu”, rekla je.

Kaže da nije poput Dominovih bivših supruga koje su ga varale, već je vjerna u vezi. Razlika od 15 godina među njima nije joj problem, no smeta joj to što je on nudist.

“Na nudističku ne bih išla. I njega bih pokušala odgovoriti od tog nauma. Jednostavno na to ne pristajem”, odlučna je Kata.

