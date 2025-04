Tri para i tri medena mjeseca - na bračno putovanje idu Doris i Igor, Kristina i Franjo te Višnja i Darko.

Franjo je napokon ostvario svoju dugogodišnju želju i ide na Bled - i to sa suprugom Kristinom! „Nikako da se to dogodi i na kraju se sad dogodilo s mojom ženom Kristinom i sad tu provodimo medeni mjesec“, rekao je. Kristini se također jako svidjela njihova destinacija, a Franjo je bio oduševljen što u svojoj kućici imaju i kamin. „Očekivanja su samo pozitivna; malo druženja, zezancije, lijepa priroda…“, rekla je Kristina. Osim toga, zaključila je i da dijeljenje kreveta nije nikakav problem: ''Meni to ne smeta, možemo spavati zajedno. Ako dijelimo i prostor, možemo dijeliti i krevet.“

Foto: RTL

Doris i Igor također su oduševljeni smještajem, a Igor je odmah upalio kamin. Ili je barem pokušao. „Ja ću kofere, a ti ćeš zapaliti vatru“, naposljetku je rekao Igor kojemu nije to baš najbolje išlo pa su se Doris i on smijali tome.

Višnja i Darko krenuli su u svoju avanturu s osmijehom, a nakon dolaska na Bled podijelili su sobe. ''Darko je džentlmen, ponaša se kao muškarac u nekim trenucima i to mu je jedna jako lijepa vrlina“, rekla je dok je on ponosno nosio sve njihove stvari. No, unatoč početnom entuzijazmu, romantika se možda neće dogoditi. „Ima li šanse da se ostvari seksualna kemija - s moje strane, mislim da ne“, izjavio je Darko dok je Višnja izravnija: ''Bila bih sretnija da je tu neki drugi muškarac.“

Foto: RTL

Hoće li medeni mjesec spojiti ili udaljiti parove? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

