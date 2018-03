Da Ljubav je na selu spaja usamljena srca znaju već i ptice na grani, ali najpopularnija dokumentarna sapunica podiže i natalitet Hrvatske.

Lanjski farmer Zvonko Koprivnjak iz Baranje i Nikolina Šalić iz Tušilovića zaručili u emisiji Iza kulisa – Ljubav je na selu, a danas zaljubljeni par čeka svoje prvo dijete.

“Nikolina je trudna i treba roditi 15. svibnja, a čekamo djevojčicu”, veselo je ispričao ponosni budući otac.

Iako par još nije odlučio kako će im se zvati kćer, razmišljaju o dvama imenima.



“Bit će ili Vanda ili Vanesa, nismo još odlučili”, otkriva Zvonko koji zbog svog posla često putuje po Hrvatskoj pa Nikolina trenutno živi s roditeljima u Karlovcu.

“Stalno sam na putu pa je bolje da je ona kod roditelja, no to nas ne sprečava da budemo zajedno. Evo ja sam sad bio u Šibeniku pa sam otišao do Karlovca da budem malo s njom. Bez obzira na kilometre koje prevaljujemo da bismo se vidjeli, nije nam to teško jer se volimo”, kazao je Zvonko otkrivši da nakon rođenja djeteta namjeravaju napraviti krštenje kćerkice pa onda i dugo očekivanu svadbu.

Ljubav na prvi pogled

“Lijepo nam je, sretni smo i veselimo se, a do kraja života bit ćemo zahvalni Ljubav je na selu što nas je spojila”, rekao je Zvonko.

Prisjetimo se, Zvonko je Nikolinu primijetio još na prvom upoznavanju, a njihova je ljubav kulminirala iz epizode u epizodu da bi na kraju Zvonko ostale djevojke poslao kući, a Nikolini poklonio svoje srce. Upravo je u emisiji Iza kulisa njihova ljubav došla na jednu novu razinu – nakon mjeseci druženja, Zvonko je skupio hrabrost i pred kamerama zaprosio svoju odabranicu. Na Zvonkovo opće oduševljenje, simpatična Nikolina rekla je ‘da’, a njegovom veselju nije bilo kraja. Sudeći prema ovoj ljubavnoj priči, čini se da ljubav zaista jest na selu.

Koga će ovoga puta pogoditi Amorova strijela, ne preostaje nego pričekati novu sezona popularne dokumentarne sapunice koja kreće uskoro na RTL-u.