LIDIJA I ALEN NAPUSTILI SHOW NAKON JOŠ JEDNE ŽESTOKE RASPRAVE: Nikolina Adamu poručila da nije ni on svetac

Nadia je željela zagrliti Luku, no on je rekao kako je to lažno i da joj ništa ne vjeruje

Tenzije su među većinom parova u showu “Brak na prvu” povišene pa je pitanje hoće li stručnjaci na posljednjoj ceremoniji koja je pred kandidatima moći išta postići.

Prije odlaska na ceremoniju Lidija i Alen imali su još jedno žestoku raspravu koja je potvrdila njihovu različitost. Zbog toga su ih Ita Štefanek i Boris Blažinić pozvali sa strane da vide o čemu je riječ.

“Meni je dosta da se svaku noć osjećam loše i plačem. Plačem zato što je on takav kakav je i vjerojatno ne može biti drugačiji, plačem zato što sam ja onda odvratna prema njemu, plačem zato što ne znam bih li išla kući ili ne. Nisam se ovdje došla boriti s ovim demonima”, rekla je Lidija.

“Pokušavao sam komunicirati s Lidijom, ali nije mi išlo. Bilo je toliko uvreda i ružnih riječi da je to postalo nepodnošljivo”, komentirao je Alen. Stručnjaci su zaključili kako je kod njih najveći problem nedostatak razumijevanja za drugu stranu te da su pažnju posvećivali samo sebi, a ne i drugoj strani.

Luka nije bio presretan

Nadia i Luka bili su prvi par koji je došao pred eksperte, a Nadia je stavila na ruku sat koji joj je Luka darovao na početku showa te mu poručila kako mu zahvaljuje što joj je poklonio svoje vrijeme. No Luka nije bio presretan zbog toga zato što smatra da se prekasno sjetila to napraviti.

“Moje je zatvoreno ponašanje posljedica njezinih reakcija i ponašanja. Želim osobu na koju se mogu pouzdati; ako te muškarac zamoli nešto, on to radi jer želi postići neku vezu”, kazao je Luka te dodao kako se ne može u nju pouzdati i da nije žena koja drži do svoje riječi.

Boris Blažinić je komentirao kako ona testira do kojih granica može ići a da Luka želi da se drži dogovora. Nadia je željela zagrliti Luku, no on je rekao kako je to lažno i da joj ništa ne vjeruje. Alen je komentirao da se Nadia i Luka ponašaju puno drugačije kad su kamere ugašene i da je po njemu njihov odnos potpuno neiskren.

Marinko je došao na razgovor s novom frizurom, potpuno ošišan, što je Valentina odavno željela.

Marinko se treba prestati ponašati djetinjasto

“Da sam Valentinu sreo negdje vani, ne znam bih li joj prišao jer ne znam što misli. Stalno je neki toplo-hladni odnos”, komentirao je Marinko pred ekspertima, a kasnije je dodao da je Valentina posvećena kuhanju, čišćenju i da je obiteljski tip, ali s druge strane – ne da muškarcu da joj se približi.

“Drag si mi, simpatičan, iskren, topla osoba, prijateljski nastrojen, šaljiv”, rekla je Valentina o Marinku te poručila kako mu ona ne želi govoriti što treba raditi. Stručnjaci savjetuju da se Marinko treba prestati ponašati djetinjasto i pokazati svoju drugu stranu.

“Najviše me ljuti kad mi netko kaže da se ponašam dječački. Ja to radim da probam razveseliti neku osobu koja je tužna, da se taj netko osjeća bolje”, komentirao je Marinko. “Nitko te ne treba mijenjati, ti si super takav kakav jesi. Naći će se neka koja te voljeti takvog kakav jesi”, zaključila je Valentina dajući do znanja da su s njezine strane samo prijateljski osjećaji.

Nikolina i Adam razgovor s ekspertima počeli su prepričavanjem spoja na kojem su bili, a on je rekao kako Nikolina ne želi ni zagrljaj ni dodir.

Nikolina smatra da bi se Adam trebao promijeniti

“Ona se opet ponaša toplo-hladno, igra igru da se Adam mora potruditi da je dobije. Doslovce kao da živi u bajci u kojoj on mora ubiti sve te zlotvore, dinosaure, zmajeve i da se ona osjeća posebno”, komentirao je Boris. “Govoriš neistinu”, poručila je Nikolina pa dodala: “Cijeli smo tjedan razgovarali uz telku, uz čašicu vina, otvoreno smo pričali, ali si se jučer povukao. Kad sam te pitala što ti je, rekao si da ćeš reći pred ekspertima. Što točno želiš?”.

“Ja nisam tip osobe koji se njoj sviđa, nisam tip osobe s kojim bi bila u vezi, nisam dovoljno zanimljiv. Kad to slušate tri tjedna, prekipi vam čaša. I došao je trenutak kad više ne mogu to trpjeti”, rekao je Adam. Nikolina smatra da je Adam za sve optuživao nju i kako smatra da je on savršen a da bi se i on ipak trebao promijeniti.

Lidija je bez ustručavanja i dvojbe rekla da smatra kako je došla do svog kraja i da je spremna otići kući. Alenu je napisala poruku koju je pročitala.

“Tijekom ovog showa mislila sam na život koji ti nemaš, a ti nisi mislio na život koji ja imam. Sve što sam ti rekla u povjerenju okrenuo si protiv mene pred kamerama. Od prvog dana glumiš žrtvu iako si daleko od žrtve.

Lidija želi ići kući

Cijeli ovaj show uspostavljao si bolji odnos s drugim ženama, do te mjere da si kao jednu od aktivnosti predlagao i zamjenu žene”, među ostalim, stoji u tekstu koji je Lidija napisala da bi završila s tim kako želi otići kući.

Alen je komentirao kako nikad nije upoznao takvu osobu te da ga nikad nitko nije toliko vrijeđao. “Ti misliš da sam ja glupast. Ja sam dobar čovik, ali sam ispao naivan”, kazao je povrijeđeni Alen. Naposljetku su odlučili kako žele napustiti show i da se više nema smisla truditi jer se stvari neće popraviti.

Gordana i Milan su posljednji par koji razgovara s ekspertima. Iako su dosta složni, Goga je istaknula da se Milan pokazao kao divan prijatelj, ali i kako ne odustaje od toga da postanu više od toga. “Različitog smo karaktera, ona je ozbiljna, a ja se volim zezati i ona često moju šalu uzima za ozbiljno”, komentirao je Milan.

