LEGENDARNI ZUHRA O ZLOČESTOJ DJECI, VLADEKU I NOVOJ SERIJI: ‘Glavni lik mi je baš sjeo, pokazuje da su i političari samo ljudi’

Zlatan Zuhrić Zuhra o seriji Blago nama i svojoj ulozi gospodina Glavine

Legendarni Zlatan Zuhrić Zuhra dio je novog uzbudljivog projekta “Blago nama”, serije koju gledatelji mogu pratiti na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 20:10 sati.

Tim povodom, ali o raznim temama, razgovarali smo sa Zuhrom, koji govori o svojim danima u ‘novom normalnom’, brojnim projektima koje je prošao i novoj seriji.

Kako ste? Svi pričaju o nekom ‘novom normalnom’, kako ga provodite?

Zdravstveno sam super, da pokucam u drvo. Trudim se, naravno, izbjeći sve moguće izvore zaraze, držim se obitelji što više mogu. A taj izraz ”novo normalno” me ustvari užasno živcira jer ne može biti normalno i ovo nije normalna situacija, ali nadamo se da će uskoro proći.

Glavina kao lik Vam je baš sjeo. Koliko je Zuhra Glavina?

Je, moram priznati da mi je Glavina baš sjeo. Baš sam nedavno razgovarao s piscima scenarija Mirnom Miličić i Vladom Bulićem. U ovoj seriji mi je divno što su svi likovi zapravo pozitivni, nema negativaca. I ima jako puno pozitivne energije. Vrlo je životna, skoro svatko se može naći u nekim situacijama, tu se vidi cijeli presjek društva. Glavina je lik koji pokazuje da postoji i taj neki politički život, on je lik kojemu je najvažnija slika koju imaju drugi o njemu, a ustvari pokazuje i mnoge druge strane političara jer i oni su samo ljudi. A između nas nema baš puno poveznica, ja sam jako apolitičan i politika me uopće ne zanima niti se mogu na bilo koji način povezati s njom. Zuhra i Glavina nemaju skoro ništa zajedničko, osim možda nekih gurmanskih afiniteta.

Imate neku anegdotu sa seta?

Bilo je dosta nekih zgodnih anegdota i divnih situacija na setu, ne mogu nijednu sad posebno izdvojiti. Tu se ističe i Enis kojeg isto jako dugo znam pa smo nas dvojica uvijek bili spremni za neke šaljive ”psine”. Tu i naš veseli kuhar koji nas je sve zabavljao i oduševljavao pripremanjem jela. Veselo je bilo i u šminki i garderobi gdje sam ja, naravno, stalno imao neke varijante plašenja i namjernog oblačenja krivih stvari. Ali svi su stvarno veliki profesionalci i pozitivci i takve su se stvari prihvaćale sa smiješkom. Orio se smijeh i kad se snimalo i kad se odmaralo.

A s kime Vam je najdraže raditi u seriji?

Pa vrlo teško je nekoga izdvojiti, ali ako krenemo od neke piramide pristojnosti, naravno da se tu ističe Žarko Radić kao ikona od koje strašno puno čovjek može naučiti, divna je osoba i za druženje, a to vrijedi i za sve ostale članove ekipe. Svi su stvarno bili predivni jer vrlo rijetko imate situaciju da se svi i privatno druže. Pozitivna energija sa snimanja se prelijevala i u trenutke kad smo se odmarali, tako da mislim da je to apsolutno bio bingo. Svi faktori koji se moraju poklopiti su se stvarno poklopili. Tu uključujem i kompletnu tehničku ekipu, režiju, garderobu, šminku i sve ostale.

Puno likova je prošlo kroz Vašu karijeru, glumili ste i u “Sonja i bik”, “Duh babe Ilonke” i “Lopovi prve klase”. Koja Vam je najdraža?

Svaka faza u životu i karijeri imala je neki svoj vrhunac. Tako da, naravno, 80-ih su tu krenula Zločesta djeca pa Večernja škola, i tako redom. Od svih silnih likova možda mi najbolje leže neki policijski inspektori gdje sam ja svojom konstitucijom i izgledom uvijek to dobro iznio. Ali priznajem da trenutno Glavina prednjači – reklo bi se ”sjeo mi je na volej”.

A Vladek? (Skeč koji je obilježio 90-te. )

To je bilo jedno divno doba kad smo kameru stavili na stol i govorili ”ajmo nešto snimiti”. I inače to doba je bilo vrlo specifično jer nikad nije bilo teksta ni scenarija, nego je to jednostavno sve bilo u tom trenutku i iz glave. I Vladek je nastao u trenutku. Rade u bunaru i njegov sin Vlado – to je isto nešto za pamćenje!

Zločesta djeca su isto u tom fenomenu s kraja osamdesetih i početka devedesetih. Kako Vam je bilo biti dijelom originalne postave?

To je bilo kao kad vas pitaju da birate nogometnu ili košarkašku momčad, da skupite neki tim koji bi stvarno bio dobar… Upravo se to dogodilo sa Zločestom djecom! To je bilo doba u kojem je stvarno sve bujalo, kasne 80-e, teško je malo to objasniti generacijama koje nisu to doživjele. Mi smo bili generacija koja je rekla ”mi ćemo sad promijeniti svijet”. I onda nam se i pružila prilika jer je Radio 101 tad bio stvarno jedno malo čudo, nezavisni radio s toliko puno mladih ljudi koji su imali jako puno energije da naprave nešto novo, da dokažu kako mogu biti vrhunski u svom poslu. I tako se skupila postava Zločeste djece – različiti ljudi, različiti likovi koji su se spontano našli i napravili emisiju koja je bila odlična. I danas kad poslušam neku od epizoda, stvarno shvatim da je postigla svoj cilj – tu je bilo toliko sarkazma, kritike društva i jako puno zabave. I zato je to bio hit jer takvo obraćanje društvu u to doba nije postojalo, i drago mi je da sam bio dijelom te ekipe.

Čuli smo da ste kreativni i da inače znate raditi svašta po kući. S obzirom na situaciju i da više vremena provodimo doma, jeste napravili nešto novo?

Mislim da su se mnogi ljudi ove godine posvetili stvarima za koje prije nisu imali vremena. Ja uživam u poticanju sina na njegov talent i hobi. On je bubnjar pa pokušavamo tu napraviti najviše da on postigne neki svoj cilj kao mladi glazbenik i audio-video producent. Ja se trudim biti što bolji otac i član obitelji… Tu je naravno i pas i cijela neka organizacija u kojoj se uvijek nađe bezbroj nedovršenih stvari koje se vuku već godinama, a sad im se konačno možemo možda posvetiti. Probam svaki dan riješiti bar neku od njih, poput slaganja starih stvari ili sortiranja šarafa… Pozitivno je što takve stvari izuzetno odmaraju čovjeka jer ovo je razdoblje velikog stresa za sve ljude pa je poželjno sve što nas resetira i opušta. I ja bih pozdravio i pozvao sve da se isto što više bace na neke poslove koji su odmor za tijelo i dušu.