LEGENDARNI VODITELJ OGLASIO SE NAKON ‘OTKAZA’ KOJI JE DOBIO E-MAILOM: ‘Pravdaju se koronom, a moja emisija bila je najgledanija’

S HRT-a javljaju da voditelj nije dobio otkaz, već je stekao uvjete za starosnu mirovinu

Branko Uvodić, 66-godišnji voditelj emisije ‘Lijepom našom’, u četvrtak odlazi u mirvonu Naime, dobio je e-mail iz kadrovske službe u kojem stoji kako mu 25. srpnja ističe ugovor o radu.

Emisiju je vodio 24 godine, a iz HRT-a ističu kako nije dobio otkaz, već je s navršenih 65 godina stekao uvjete za redovnu starosnu mirovinu.

“Gospodin Branko Uvodić nije dobio otkaz na HRT-u, već je s navršenih 65 godina 2019. stekao uvjete za redovnu starosnu mirovinu. Nakon toga mu je HRT u nekoliko navrata produljio ugovor o radu, s obzirom da je prepoznat kao urednik i voditelj poznatog zabavnog serijala ‘Lijepom našom’. Zadnje produljenje ističe mu 25. srpnja 2020. Budući da trenutno zbog korona krize nismo sigurni da će se ostvariti svi uvjeti za nastavak snimanja emisije ‘Lijepom našom’ uz poštivanje svih epidemioloških preporuka, u ovom trenutku ne postoje razlozi za daljnji nastavak radnog odnosa g. Uvodića. Ukoliko se steknu uvjeti za ponovno snimanje, HRT će svakako razmotriti ponovni angažman g. Uvodića”, stoji u HRT-ovom službenom priopćenju.

Prednost stranim produkcijama?

Uvodić je za Večernji potvrdio da je odluku dobio putem e-maila i otkrio još neke detalje. “Zanimljivo je da mi nisu dali ni da iskoristim do kraja godišnji odmor, pa nakon 25. više ne mogu ni ući u zgradu HRT-a po svoje stvari. Kako da ih uzmem? Da dođem s policijom?”, rekao je voditelj.

Dodaje kako je najveći problem to što vodstvo HRT-a želi ukinuti emisiju ‘Lijepom našom’. “Pravdaju se koronom, no mi to možemo organizirati uz kontrolirane uvjete uz maksimalno 500 ljudi u dvorani. Njih ne zanima ‘Lijepom našom’ nego emisije poput ‘Volim Hrvatsku’, koja je nizozemska licenca, ili ‘Zvijezde pjevaju’ koja je američka licenca, a mi nemamo pet zvijezda u zemlji. Čak sam imao i varijantu da emisiju radimo na OPG-ima ili drugim mjestima gdje ne bi ni bilo publike. Očito oni imaju svoju koncepciju, ali ne znam koliko se to podudara s voljom naroda jer je ‘Lijepom našom’ i sad u krizi bila najgledanija emisija”, objasnio je za Večernji.

Napominje da je na HRT-u proveo 46 godina i da je dobio ponude drugih televizijskih kuća da emisiju nastavi snimati kod njih.