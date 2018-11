KROLO UŠAO U KUĆU I NAPRAVIO DAR MAR: ‘Nitko od vas ne daje maksimum, nudim vam zadnju šansu’

Kandidate je potpuno zabezeknulo kada su vidjeli koliko je bio težak kada je ušao u show, a kako izgleda sada

Jutro bez Mire u kući prošlo je u spominjanju njegova imena, a najviše je nedostajao Bari. ‘Čovjek je mene znao motivirati, teško je bez njega i dao sam mu obećanje da neću odustati’, rekao je Baro.

Treneri su došli posjetiti kandidate, a Sanja je odlučila povesti Ninu i Jelenu sa sobom na tajnoviti izlet dok je Mario rekao Bari kako ide s njim na specijalni trening, no prije toga ga je motivirao i objasnio da život postoji i izvan kuće, a pokazao mu je i video u kojem Miro vježba. No to nije bila poanta specijalnog treninga. Mario mu je stavio povez na oči dok je Baro trenirao, a potiho su u dvoranu ušle njegove kćeri, supruga i prijatelj. Susret je bio i više nego emotivan, a djevojčice su zaključile da nikada svog tatu nisu vidjele tako mršavog.

Ispunjenje jednog sna

Za to vrijeme Sanja je Ninu i Jelenu odvela u šumu na zip-line! ‘Oduševljena sam jer sam toliko dugo željela otići na to!’ presretna je bila Nina, no Jeleni se nije svidjela ideja jer se boji visine. Nakon nagovaranja ipak se odvažila. Nina je, pak, jedva dočekala ići na zip-line. ‘U Brazilu smo prijatelj i ja išli na avanturistički dan, ali kad smo došli do zip-linea, rekli su mi da ja ne mogu ići jer imam previše kilograma’, ispričala je Nina Sanji i napokon sjela na zip-line.

‘Kad većinu svog života provedeš kao debela osoba i napokon možeš isprobati stvari koje rade i drugi ljudi, jednostavno si presretan!’ rekla je Nina nakon svog avanturističkog pothvata.

Krolo šokirao natjecatelje

Nakon toga uslijedio je Veliki Izazov – Čovječe, ne ljuti. Svako polje ima određeni zadatak, pravo na bacanje kocke kandidati gube ako netko ne izvrši zadatak, a pobjednik je onaj koji napravi dva kruga. Nagrada Velikog izazova je imunitet za par. Na kraju su pobijedili Petar i Baro i zaradili imunitet.

U kući je pobjednik prve sezone showa Ivan Krolo dao savjete natjecateljima i pokazao im video kako je izgledao njegov put u showu ‘Život na vagi’. Kandidate je potpuno zabezeknulo kada su vidjeli koliko je bio težak kada je ušao u show, a kako izgleda sada. ‘Mislim da svi možete dati malo više od sebe nego što dajete’, rekao im je Krolo te ih pozvao na last chance trening prije vaganja.

Kršenje pravila

Na treningu su Jelena i Krolo doznali da neki kandidati ne jedu pet obroka dnevno, ne važu svoje porcije hrane te ne piju proteine nakon treninga. Treneri su bili ljuti kada su čuli da natjecatelji ne prate upute koje su im dane.

‘Zašto ne pijete shakeove, zašto se ne držite pravila prehrane?’ upitali su ih Mario i Sanja, a konkretan odgovor nisu dobili, kao i na mnoga druga pitanja koja su im postavili. ‘Znate li vi koliko je ljudi željelo ući u ovu kuću, a vi ste ti koji ste dobili priliku i onda se ne držite pravila prehrane, nakon tri mjeseca što se ovdje!’ vikali su Mario i Sanja na njih. ‘Kad ste zadnji put jeli po jelovniku? Ma, molim vas, zbog vlastite sramote nemojte si dopustiti da nakon tri mjeseca izađete i ne znate što trebate jesti!’ ljutito je rekla Sanja.