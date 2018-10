KRISTINA TJEŠI RAZOČARANU MAJU KOJU MUČI ROBERTOVO PONAŠANJE: ‘Ne bi to smjela sebi dozvoliti, ušla si bez ikoga!’

Kristina je Maju pronašla kako sjedi na sjenici i plače pa ju je požurila utješiti

Izgleda kako se između Maje M. i Roberta nježna šaputanja polako pretvaraju u nesuglasice. Maja je primijetila da se on čudno ponaša prema njoj pa ga je odlučila pitati što se događa. Roberto joj je odgovorio kako ga nervira njezino ponašanje, a na Majin upit kakvo ponašanje, Roberto je odgovorio: „Bahato i bezobrazno prema ostalima. To me odbacuje i ja to ne volim!“ Maja je ostala zbunjena, no Roberto nije želio raspravljati s njom pa je otišao. Izgleda da je Maju M. Robertovo odbijanje i prigovaranje za, kako je rekao, bahato ponašanje, jako pogodilo.

Vidjevši kako Maja na sjenici sjedi sama i plače, Kristina, koja je znala o čemu je riječ, došla ju je utješiti: „Ne bi to smjela sebi dozvoliti! Ušla si bez ikoga. Ako se ti sada počneš ponašati kao i on i ako ne ide, čemu se truditi onda? Zašto bi ti trebala biti ta koja inicira ‘Daj mi ruku, daj ovo, ono?’“, poručila joj je Kristina. Svjesna Majinih simpatija prema Robertu, dodala je: „Ako ti plačeš za njim svaki dan, to ti je samo zato što si sada ovdje. Iskuliraj ga, nemoj biti ljuta!“ Maja je odlučila prihvatiti Kristinin savjet rekavši kako ne voli odnose toplo – hladno. „Ja sam glupača ako ću se ovdje dati manipulirati“, zaključila je.

