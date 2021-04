KRENULE SU TRZAVICE NA FARMAMA, JEDNA CURA PRIJETI ODLASKOM: Pričalo se i o fetišima

‘Ja ću naći bogatog muža i imat sluškinje, a ne ovako rintati’, zaključila je Samanta

U epizodi RTL-ovog showa Ljubav je na selu nije nedostajalo drame, pa čak ni prijetnje koprivama Neven je svojim kandidatkinjama dao pune ruke posla i dao im u zadatak da očiste staju, Marijana i Vjerana nisu oklijevale, no ne i Samanta kojoj je to čišćenje staje, kako kaže, bilo degutantno. „Nije lijepo da se izležava dok drugi rade“, komentirao je Neven.

‘Ja ću naći bogatog muža’

A kada je došao red na kućanske poslove, zakačile su se Vjerana i Marijana, „Nauči me molim te kako izgledaju tava i zdjelica – rekla je Vjerana, a Marijana ju je poslušala te izvadila posuđe i pokazala joj. Samanta se ni tu nije pretrgla od posla nego j samo promatrala svađu. „Ja ću naći bogatog muža i imat sluškinje, a ne ovako rintati“, zaključila je.

No Neven nije sjedio prekriženih ruku neko je nabrao koprive. “Je l’ dobro rade?”, pitao je Neven i rekao da će za kaznu otići po koprive. “Imam svoj fetiš, to neko vezanje, plašenje s koprivom. Možda bi im se svidjelo to, a možda i ne bi”, rekao je Neven koji se ubrzo vratio s koprivama u ruci.

I kod Zorana su kandidatkinje krenule sa seoskim poslovima. Nije im se svidio miris, ali su kokošinjac i svinjac ipak dovele u red. Nakon gledanja i jahanja na magarcu, Zoran im je dao još jedan zadatak – skuati ručak, obzirom na to da mu sin dolazi u posjet.

Uvrijeđena Kristina otišla od stola, napušta i show?

Ni to nije prošlo bez trzavica, prvenstveno oko menija, ali ipak, najžešća svađa izbila je kod Dragana. Tijekom ručka je bilo krajnje napeto, da bi Kristina rekla da odlazi iz showa . Kaže kako joj je bilo dosta stalno slušati tračeve o njoj iza leđa koji od Olje, a iako je Olja to opovrrgnula , Kristina je sve shvatila kao uvredu te se ustala s ručka.

Marijanove dame su pak počele pripremati iznenađenje za njega obzirom na to da mu je u subotu rođendan. Bahra je to važno otkrila kandidakinjamna, no Radmila je rekla da je to već znala, i da je napravila šalicu s njih dvoje.

Nakon što su se naradili na njenom imanju, Rasema je svoje dečke konačno počastila obećanom janjetinom. No i to je bio zapravo test, jer je pozvala prijatelje kako bi joj pomogli procijeniti obzirom na to da uskoro mora procijeniti koga zadržati, a tko će morati napustiti show.