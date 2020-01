KREĆU NIKAD VIĐENE EPIZODE SHOPPING KRALJICE! Cure su samouvjerene, ali oduševljenje će splasnuti kad čuju koja im je tema

Deset nikad prikazanih epizoda omiljenog domaćeg formata s dizajnerom Robertom Severom i novim kandidatkinjama na rasporedu su već danas od 14.40 sati na RTL-u

Pred ovotjednim je kandidatkinjama zahtjevan retro zadatak – složiti zanimljivu i odvažnu modnu kombinaciju koja odgovara stilu 50-ih godina prošlog stoljeća, desetljeća koje se smatra potpunom revolucijom u modnom svijetu. Elegantni i ženstveni komadi, pin up stil, glamurozne haljine i pencil suknje, prugice, točkice i mačkaste naočale samo su dio komada za kojima će ovotjedne kandidatkinje morati posegnuti na putu prema pobjedi. Za laskavu titulu ‘Shopping kraljice’ ovaj se natječu Željkica, Ines, Ana, Josipa i Lucija.

Željkica Jakoplić iz Krapinskih Toplica trenutno živi u Zagrebu, gdje studira medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Najveći dio slobodnog vremena voli provoditi pripremajući najrazličitije slastice, a njezini autorski recepti redovito izlaze u čak dvama kulinarskim časopisima. Premda prati modne trendove, svoj bi stil opisala kao ležeran. U shopping najčešće ide s prijateljicama, a kao najveći fetiš ističe cipele. Kad na ljudima primijeti neki novi odjevni komad, voli dati iskren kompliment.

Ines Prlić studentica je komunikologije iz Slavonskog Broda koja u Zagrebu živi tek godinu dana. Hobi joj je šminkanje, a priznaje da u noćni izlazak nikad ne ide bez umjetnih trepavica. Na shopping troši puno novca, a posebno je ponosna na svoje kolekcije torbica i cipela. Obožava ružičastu boju, a nikad ne bi obukla bundu od pravog krzna. U svom ormaru ima najviše hlača.

Lucija Turčin dolazi iz Zagreba, bavi se folklorom te ide u plesnu školu. Slobodno vrijeme najviše voli provoditi rolajući se i šećući prirodom. Najdraži odjevni predmet koji posjeduje joj je lepršava cvjetna haljina. U shopping uvijek ide s mamom, koja će joj biti partnerica i u emisiji. Lucija je velika obožavateljica ‘Shopping kraljice’ i gleda je od prve sezone te priznaje da je jedva čekala napuniti 18 godina kako bi se prijavila.

Ana Petrović Katuša dolazi iz mjesta u blizini Kutine, Osekova, a po zanimanju je sanitarna tehničarka. U slobodno vrijeme bavi se folklorom i fitnessom, obožava duge šetnje i kave s prijateljicama. U shopping najviše voli ići sa suprugom jer je, kako kaže, on najbolje savjetuje. Smatra da jako pozitivno reagira na kritike te poštuje svačije mišljenje. Najviše voli nositi haljine i košulje te obožava pin up stil.

Josipa Jambrek buduća je učiteljica koja slobodno vrijeme provodi kao i “sve mlade djevojke” – uz mobitel, u shoppingu, na kavama i družeći se s obitelji i prijateljima. U shopping ide s prijateljicama barem jedanput tjedno jer joj one daju najbolje savjete, ali i kritike. Modi posvećuje puno vremena, a voli neobične stvari koje je izdvajaju od ostalih. Najbolje se osjeća u haljinama i trapericama, a obožava torbe.

Prva je na redu samouvjerena Željkica koja će već na početku priznati da je prilično sigurna u svoje shopping vještine i modne odabire, no veselje će joj splasnuti čim Robert Sever obznani temu tjedna. ”Iznenađena sam temom, očekivala sam nešto modernije. Ovo me baš šokiralo”, komentirat će Željkica pa hrabro krenuti u odabir krpica sa svojom shopping partnericom, prijateljicom Elizabetom. Željkica će se odlučiti za pomalo čudnu shopping taktiku pa prvo skrenuti do salona kako bi uredila frizuru.

Hoće li je to koštati dragocjenog vremena ili će na kraju ipak složiti elegantnu modnu kombinaciju dostojnu 50-ih i uspješno probiti led, gledatelji će doznati u prvoj ovotjednoj epizodi ‘Shopping kraljice’, od 14.40 sati na RTL-u.