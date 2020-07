KOTIGA O ‘GLUPIRANJU’ NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: ‘Prolupao sam, to je činjenica. Diplomu s faksa još nisam pokupio…’

U godinu dana ‘glupiranja’ postigao je veću popularnost nego u sedam godina po kvizovima

Lovac iz HRT-ova kviza “Potjera” i samoprozvani influencer gostovao je u današnjoj emisiji “Nedjeljom u 2” urednika i voditelja Aleksandra Stankovića, gdje se vodio zanimljiv razgovor o njegovim kvizaškim, ali i influencerskim početcima.

“Kad smo kod kvizova i pamćenja, pamtim relativno loše. Nemam, što se kaže, fotografsko pamćenje. Imam osjećaj da loše pamtim. Pročitam nešto i nakon dva dana više ne znam što sam pročitao. Treba samo disciplinirano čitati”, izjavio je Dean Kotiga (32) na samome početku emisije.

Diplomirao je komparativnu književnost i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ali diplomu, kako tvrdi, još uvijek nije pokupio. Srednju školu prolazio je s trojkom i četvorkom jer ga, dodaje, nije baš zanimala. A što ga je privuklo kvizovima?

“Privlači me novi podatak. Neko novo mini, mikro, nano područje za koje znam da nisam imao pojma”, rekao je Kotiga, koji posebno “rastura” na području filmova. Kada bi se baš morao specijalizirati, priznaje da bi to bili književnost i film.

Nema granica kada su u pitanju ‘spačke’

Osebujni Istrijan otkrio je i kako podnosi poraz u “Potjeri” i kako to izgleda iza kamera kada se susretne s natjecateljima koji su ga pobijedili.

“Podbadaju me s ‘Hvala, lovče’. Vole provocirati. Nekada imate bolji dan, nekada lošiji. Često se grizem kada ne ulovim lovinu, ali na kraju krajeva, to je samo igra”, smatra Dean i dodaje kako statistika kviza pokazuje da je najbolji lovac ipak njegov kolega Krešimir Sučević Međeral.

“On je možda najbolji lovac na svijetu”, priznaje Kotiga i dodaje kako je Krešo strašno brz. U prvoj sezoni “Potjere” Kotiga je, ako se sjećate, bio nešto arogantniji prema natjecateljima. Danas je, kaže, odrasliji pa je blaži u svojim izjavama, iako privatno nema granica kada su u pitanju “spačke”.

U mladosti je, podno Motovuna, nekoliko godina trenirao nogomet, a zatim se okrenuo fakultetu. “Danas mi je nogomet izgubio čar. Previše je novaca u toj igri”, rekao je Kotiga. Lakše mu je, kaže, od kada je prestao pokušavati to razumjeti.

Lani je zaglibio u društvene mreže

Stanković se, nakon govora o njegovoj kvizaškoj karijeri, dotaknuo Deanove rastuće popularnosti u svijetu društvenih mreža. Još je davno šaljivi lovac za sebe tvrdio da je “najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer”, a što ga je privuklo tomu?

“Privuklo me to kao novo područje. Lani sam u lipnju probao malo zaglibiti u to. Snimao sam sebe u krupnom planu kako valjam neke gluposti i to je zaživjelo do danas”, objasnio je. Neki gledatelji govore da je “prolupao” i da mu to kao kvizašu ne treba u životu.

“Jesam prolupao, to je činjenica. Nisam fan bivanja protiv ničega. Previše je toga interesantno da bi čovjek to odbacio”, odgovara im samouvjereno Kotiga. Danas je gotovo već poznatiji po Instagramu nego po kvizu, a to mu, tvrdi, čak nije drago.

“Znam ići po ulici pa mi ljudi bacaju moju frazu ‘Odlična fora'”, smije se diplomirani povjesničar i komparatist. U godinu dana “glupiranja” postigao je, kako kaže, veću popularnost nego u sedam godina po kvizovima.

Inače je i filmski kritičar, ali…

Tijekom karantene Deanu su najviše nedostajali izlasci u kino.

“Odrastanjem u Motovunu imao sam priliku biti tamo na festivalu. Film uopće nije ‘laka zabava'”, zaključio je Dean, koji je inače i filmski kritičar, ali je u međuvremenu shvatio “da se od te karijere teško živi”.