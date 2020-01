KOMENTAR NET.HR-a: Što sve HRT želi zamagliti sasvim neuobičajenom najavom da snima remek-djelo

Prije nekoliko dana s Prisavlja je svim novinskim redakcijama stigao jedan samo naizgled uobičajeni e-mail. Nosio je naslov “Počelo snimanje igranoga filma i televizijske serije General – HRT-ova remek-djela o Domovinskome ratu”.

Bio bi to, naime, sasvim uobičajen e-mail, u kojem jedna nacionalna TV-kuća najavljuje početak snimanja filma i serije iz vlastite produkcije, da se u naslov, odnosno onaj ‘subject’, nije ugurala i složenica remek-djelo. Hmm… Remek-djelo je, prema Hrvatskoj enciklopediji ‘vrhunsko djelo u slikarstvu, kiparstvu i arhitekturi; djelo koje ima najbolje i obično neponovljive oblike, sjajno djelo (npr. slika Mona Lisa Leonarda da Vincija)’.

General kao lažna slika Prisavlja

Naravno da navedenim umjetničkim formama možemo dodati i film (glazbu, književnost…), nije u tome problem. U ovom je slučaju sporno/smiješno/nakaradno to što je netko – u ovom slučaju mudraci s HRT-a – remek-djelom proglasio neki uradak koji još nije ni počeo nastajati!

Malo je, složit ćete se, vjerojatno da je spomenuti Leonardo da Vinci proglasio Mona Lisu remek-djelom prije negoli ju je počeo slikati. Ili da je Mozart isto napravio s Čarobnom frulom, Dostojevski s Idiotom, Fellini s Amarcordom… Uvijek to napravi netko drugi i to s određenim vremenskim odmakom. No, na HRT-u, eto, unaprijed znaju da snimaju remek-djelo.

Više je, dakako, razloga zbog kojih s Prisavlja od snimanja Generala već mjesecima rade megaspektakl i čudo neviđeno.

Hrvatska radiotelevizija, nije nikakva tajna, već dulje vrijeme u javnosti iznimno loše kotira i imidž joj je, najblaže rečeno, katastrofalan. Kadrovske i programske ekshibicije, politika, crkva i poltronstvo doveli su do takvog urušavanja svih zanatskih standarda na Prisavlju da se na nacionalnu televizijsku kuću danas gleda kao na svojevrsnu medijsku nakazu. Jedan od načina zamagljivanja tog i takvog stanja je i snimanje televizijske serije koja će tijekom nekoliko tjedana uz male ekrane nesumnjivo prikovati mnogo gledatelja. Pa, tko će se uopće usuditi reći da nije gledao film o generalu Gotovini i Domovinskom ratu?!

Naravno da tako nešto nije mogao režirati nitko drugi doli Antun Vrdoljak, koji je za taj posao od kuće kojoj je nekad bio na čelu dobio bez javnog natječaja 9,6 milijuna kuna. I koji je u sličnom aranžmanu 2004. snimio Dugu mračnu noć, film/seriju koja je, među ostalim, ostala upamćena i po tome što je na odjavnoj špici imala čak sedam osoba iz obitelji Vrdoljak. Bio je to i jedini igrani film koji je Vrdoljak snimio u neovisnoj Hrvatskoj. U potrazi za nekim njegovim iole pristojnijim uratkom treba, tako, otići u 80-te godine prošlog stoljeća (Kiklop, Glembajevi), a za uistinu dobrim još i mnogo dalje (Kad čuješ zvona snimio je 1969. godine, U gori raste zelen bor 1971.).

U međuvremenu – Vrdoljak koji je prije svega glumac, pa onda dugo, dugo ništa, pa onda opet glumac – više ili manje uspješno glumio je uloge glavnog ravnatelja HRT-a, predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora i člana Međunarodnog olimpijskog odbora. Sada, eto, glumi da snima remek-djelo. Pa ako je Duga mračna noć bila njegovo (grozno!) subjektivno viđenje Drugog svjetskog rata, nema nikakve sumnje da će General biti njegovo isto takvo viđenje lika i djela Ante Gotovine i Domovinskog rata.

Mostova kampanja je populizam, ali…

Nije se teško složiti s tvrdnjom da je Mostova kampanja kojom se ultimativno traži smanjenje televizijske pristojbe čisti politički populizam. Jasno je i da će tim činom ozbiljno stradati neovisna i kreativna audiovizualna scena u Hrvatskoj, jer se iz televizijske pretplate financiraju i Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija te Hrvatski audiovizualni centar.

No, kad vidite kako čovjek koji je kao ravnatelj HRT-a započeo rastakanje nekad ugledne televizijske kuće, od čovjeka (Siniša Kovačić) koji je mnogo godina kasnije na istoj funkciji okončao taj proces, dobiva izravnom pogodbom 9,6 milijuna kuna prikupljenih pretplatom kako bi snimao nešto što se unaprijed proglašava remek-djelom… E, tada ne možete ne poželjeti da se cijela ta prisavska ujdurma okonča na bilo koji način.