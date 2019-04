KEDŽO I HELENA OTPLESALI SVOJE: Nespretni tango ih je koštao prolaska dalje, protiv Grubnića u dvoboju nisu mogli

Stilist Marko Grubnić ponovno se spasio u plesnom dvoboju

Završila je šesta emisija popularnog showa “Ples sa zvijezdama”, a u sedmo izdanje nisu se plasirali Damir i Helena. Ovoga puta vidjeli smo sedam različitih plesnih stilova, od tanga, jivea, valcera, sambe, slowfoxa, do paso doblea i novog lyricala.

Inovacija u showu

Slavko Sobin i njegova partnerica Gabriela Pilić otvorili su večer lyricalom, plesom iz obitelji jazza, a ovo je prvi put da je on izveden u showu. Za vizualno atraktivan nastup s pijeskom odabrali su hit slavne pjevačice Beyonce “Runnin'”. “Pod totalni sam dojmom, predivni ste, moja ocjena će biti visoka”, poručila je Tamara. “Predivna, pustinjska priča, divan odnos muškarca i žene, spajanje i rastajanje kao u životu. Tu si ipak bio veliki, kruti medo s lijepim nogama, ali divno si nosio partnericu”, poručila je Slavku sutkinja Almira Osmanović, kojoj se nastup ipak jako svidio.

Drugi plesni par večeri bili su Sonja Kovač i Gordan Vogleš, koji su elegantni slowfox izveli na legendarnu pjesmu Franka Sinatre “New York, New York”. “Stajling je savršen i divan izbor glazbe. Ipak imala bih dosta primjedbi, jer to je jedan od najtežih plesova, a tu se vide svi problemi koje jedan plesač ima, čak i profesionalan. Bolja si Sonja bila u fokusu nego inače, misliš na to, ali ovdje mi fali još malo pod lopaticama i nekako kao da kaskaš za partnerom. Ali vidjela sam i puno dobroga”, rekla je Almira.

“Kažu da treba 10 godina da se slowfox svlada kako treba, a vi ste imali nekoliko dana. Da vas ohrabrim, budite ponosni na sebe”, poručio im je Nicolas Quesnoit. “Držanje je bilo solidno, energija dobra, prezentacija vrlo dobra, ali sve je OK, sve ste bolji. Slušate žiri i opaske”, bio je kratak Dinko Bogdanić. “Vrlo ste glamurozni, ali nisam zadovoljna. Plešeš dosta u njegovom prostoru, a to se može izvježbati i ispadate iz kontakta. Bili ste van glazbe, tu morate plesati skupa i čekati partnera”, bila je nešto oštrija Tamara Despot.

Plastična stopala i dramatični paso doble

Uslijedila je samba u izvedbi Ivana Šarića i njegove partnerice Paule Jeričević na pjesmu “La bomba” Rickyja Martina. Svu pažnju ukrao je Ivan, čije je mrdanje kukovima bilo jako uživljeno. “Oslobodili ste se i zabavili nas, bravo, vidi se pomak. Još su vam malo plastična stopala”, poručio im je oduševljeni Dinko. “Stopala nisu baš nešto, ali te vidim u Riju na plaži i osam Brazilki oko tebe”, bila je šaljiva Tamara. “Bio si mi apsolutno genijalan, imaš prezentnost, oduševljena sam”, zaključila je Almira. Par je za ples dobio prvu desetku, što dovoljno govori koliko su oduševili žiri.

Nakon njih, na pozornicu su izašli Marko Grubnić i Ela Vuković s elegantnim valcerom, a večeras su bili posebno emotivni. “Ovo je moj najbolji ples dosad”, samouvjereno je izjavio zadihani Marko. “Vrlo lijepo ispričana plesna priča, lijepo držanje tijela, prekrasni okreti ulijevo, vodio si Elu po podiju kao da si stručnjak”, rekao je Dinko. “Ti si najtalentiranija muška zvijezda u showu kada su u pitanju standardni plesovi. Ja ću ti danas dat 10 makar se ne zvala Tamara Despot”, poručila im je Tamara. “Sve je bilo odlično”, poručila im je i Almira. “Ti čuješ glazbu i to mi se najviše sviđa. Drugo, hvat ti je fantastičan, stopala štimaju, talentiran si i nitko ti to ne može oduzeti”, zaključio je Nicolas.

Peti par večeri bili su Viktorija Rađa i Marko Mrkić, a njihov paso doble bio je vrlo dramatičan. “Bio je to jedan zanimljiv paso doble, ali falilo mi je prave energičnosti, ramena malo više koristiti”, poručila im je Almira. “Bili ste jako dramatični, ali isto se slažem s Almirom, treba rotirati prvo tijelo, ruke ga zatim prate… Pokazala si taj dalmatinski temperament, to mi se sviđa, drži se Viktorija”, u svom je stilu rekao Nicolas te poručio Marko da se ne treba rješavati svoje partnerice, koja će mu još itekako koristiti. “Rasplešite se, opet mi je to falilo, jer Viktorija ima tu mogućnost. Falila mi je prostornost, ako me razumijete”, savjetovao im je Dinko, kojemu je paso doble ipak bio malo “premračan”.

Najoštrije kritike dobio Kedžo

Damir Kedžo i Helena Janjušević, koji su prošlu epizodu zabavili sve izvedbom jivea, večeras su plesali tango. Vrckavi par tako je bilo pravo osvježenje vidjeti u elegantnom izdanju. “Mislim da još uvijek nisi poljubio vrata. Vrlo si dramatičan, jedino što bih mogla dati kao primjedbu jest da si u jednom trenutku izgubio kontakt sa svojom partnericom. U jednom trenutku se nešto dogodilo, iako moram vidjeti snimku da vidim što se točno dogodilo”, rekla im je Almira koja je bila vrlo zadovoljna unatoč tomu.

“Bogat je bio nastup s lijepo izraženim emocijama. Malo ohrabrenje, uz slowfox, tango je najteži ples, ali vi ste se dobro snašli”, zaključio je Nicolas. “Više ste hodali nego plesali. Emisija se zove Ples sa zvijezdama, a ne s vratima. Žao mi je, ali niste mi ostavili neki dojam”, bio je oštar Dinko. “Imaš partnericu koja je luda ko puška kad pleše i to treba iskontrolirati. I te vaše energije su zbilja dobre, ali ponekad se treba malo smiriti”, dodala je Tamara.

Natjecateljski dio programa zaključili su Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić jiveom na jedinu domaću skladbu večeri “Daj obuci Levisice” Danijela Popovića. “Ovo je bilo jako slatko i veselo. Slobodnije u gornjem djelu, preciznije u donjem djelu, tako sam si zapisala. Ali sve skupa je bilo šarmantno”, poručila im je Almira. “Jive je puno teži nego cha-cha-cha, to je za vas malo ohrabrenje. Niste najbolje uspjeli, ali ste se dobro snašli”, kratak je bio Nicolas. “Vratili ste me u prošlost, to sam ja nekada plesao. Skladan ste par”, rekao im je Dinko.