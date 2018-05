KATARINA POBIJEDILA U TLZP-U: Skinula se u grudnjak i oduševila žiri: ‘Za tobom su se okretale i muške i ženske glave’

Glumica je ove nedjelje odnijela svoju prvu pobjedu u showu. Transformirala se u Nicole Scherzinger.

Katarina Baban je pobijedila u sinoćnjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči posebno u kojoj se transformirala u Nicole Scherzinger iz nekadašnje vrlo popularne grupe Pussycat Dolls. Katarina je otpjevala njihovu pjesmu Buttons, a osim što je bila atraktivno odjevena, Baban je dodatno zagrijala atmosferu skinuvši top pa je pjevala samo u grudnjaku.

“Da imam kapu, ja bih ti je skinuo, meni si bila genijalna. Cijelo vrijeme plesala si plesala i ovdje si odradila jedan težak posao“, pohvalio ju je Kedžo. „Za tobom su se okretale i muške i ženske glave, draga moja. Ovo je bilo teško za napraviti, to znamo svi mi koji smo imali koreografije, ti si to izvela maestralno“, istaknuo je Saša.



Nives je kratko komentirala kako zavidi Katarininom dečku, dok je Petreković ovoga puta nastup komentirao u njenom stilu. „Ja sam se zaljubio. Ti si u top formi za ovaj show i trebaš biti pri samom vrhu i ja te sto posto vidim u finalu“, nadovezao se na pohvale Petreković.

Glumica je novac odlučila donirati udruži ‘Pobjeda’ koja se brine za napuštene životinje iz Nemetina.

Paola se pretvorila u Kasandru

Paola Valić Bekić u ovotjednu je emisiju unijela dašak dance scene devedesetih,transformiravši se u Kasandru i otpjevavši njezin hit Nisi ti jedini na svijetu. Paola od početka nije skrivala radost zbog ove transformacije, a njezin nastup jako se svidio žiriju.

„Bila si jednako moćna, jednako karizmatična, glas kao njen“, zadovoljno je komentirala Nives. Kedžo joj je zatim čestitao i rekao kako je bila odlična, a posebno mu se svidjela vokalna transformacija. „Čak i na onom najvišem dijelu si ostala u toj boji glasa i na tome ti se klanjam“, dodao je Kedžo.

„Ista. Zaista sjajan vokal“, kratak je bio Petreković, dok je Saša ponovio kako ih je Paola sve oduševila. „Imaš vrlo dobar dobar pristup kad studiozno promatraš drugi lik jer se kuži da svaki put pokušavaš nešto drugo. Odlična si bila, glas ti je bio perfektan“, zaključio je Saša.

Damiru Poljičku konačno se ostvarila želja koju je imao otkad je ušao u show, a to je da nakratko postane Luciano Pavarotti. Njegova izvedba pjesme Caruso žiriju se izrazito svidjela.

„Ti si večeras pokazao jednu čitavu lepezu svojih pjevačkih talenata za koju pola ljudi nije znalo. Ti nevjerojatno dobro pjevaš i imaš takvu dobru tehniku kao neprofesionalni pjevač“, fasciniran je bio Saša. „Ono što je mene posebno oduševilo je onaj operni zamah glavom prije nego što počneš pjevat, tu je tvoja virtuoznost došla do tih najsitnijih detalja koje ti skineš“, pridružio se pohvalama Kedžo.

„Malo sam plakala. Imala sam veliku tremu zbog tebe i sve ovo mi je bilo toliko emotivno i predivno. Ti si mene jednostavno hipnotizirao svojim očima“, kazala mu je Nives.

Maja odradila ‘lavovski posao’

Zvuk devedesetih na pozornicu je donijela i Maja Bajamić koja je nakratko postala Senna M i otpjevala njegov hit Tuc tuc. „Veliko zadovoljstvo mi je bilo da si upravo ti bila Senna M jer sam znala da ćeš ti to izvesti maksimalno dobro, mislim da će biti ponosan kad bude gledao“, izjavila je Nives.

„Imala si muški glas, koreografiju si skinula, pohvale maski jer stvarno zastrašujuće ličiš na njega“, rekao joj je Kedžo nakon nastupa.

„Meni je fascinantno kako ti možeš otići u muški glas, mislim da si zaista ovo lavovski odradila“, istaknuo je Petreković. „Ti jednostavno preuzmeš dušu osobe koju imitiraš, a tvojim transformacijama nikad ne mogu naći veliku zamjerku pa tako ni večeras“, zaključio je Saša.

Amel je bio preživahna Celia

Amel Ćurić ovoga je tjedna postao poznata kubanska pjevačica Celia Cruz, a otpjevao je njenu poznatu pjesmu Oye Como Va. „Jako sam zadovoljan s ovim i jako me zabavila kubanska Tina Turner“, šaljiv je bio Petreković.

Nives je bila malo kritičnija. „Za moj ukus si možda bio malo preživahan. Ona je tada bila ipak žena u godinama i zaista se osjete te njene godine u pokretu“, kazala mu je Nives. „Malo je falilo da bude genijalno, a pjevački i dalje naravno nećemo naći zamjerku. Malo je možda bilo malo preenergično, ali žao mi je da još nisi iskoristio svoj prirodni dar da to bude baš sto posto“, komentirao je Saša.

„Ono što mi se svidjelo najviše u cijeloj priči je to što ti nisam vidio oči, kao što ni njoj ne vidim, ona ima osmijeh izražen tako da joj se svi zubi vide, taj dio zadatka si odradio savršeno. Ipak, volio bih da si se malo manje kretao“, iskren je bio Kedžo.

Matko je imao pomoć

Matko Knešaurek i malena Uršula Divošević u ovotjednoj su se emisiji transformirali u Katy Perry i zajedno otpjevali njezin veliki hit Roar.

„Zaista si sve bolji i bolji. Nisam to očekivala, moram priznati, mislila sam da ćeš se pogubiti malo u ovim ženskim ulogama, ali iznenadio si me. Uršula te malo pojela pjevački, a i naravno svojom ljepotom i gracioznošću, a glumački je bila fenomenalna“, istaknula je Nives.

„Uršula je definitivno rođena zvijezda. Matko, ti odlično barataš tim falsetom, to je bilo jako dobro, baš ste u kombinaciji odlični“, pohvalio je Saša njihov nastup. „Bio sam isto malo skeptičan hoće li Matko krenuti pokazati svoje glumačke kvalitete. Mislim da bi se dalje vas dvoje trebali zajedno natjecati. Ovo je meni za sad jedan od najsimpatičnijih parova“, dodao je Petreković. „Jako dobar duet. Rasteš iz emisije u emisiju, ovo je tvoja najbolja ženska transformacija do sada“, zadovoljno je komentirao Kedžo.

Ana Vilenica u ovoj se emisiji transformirala u grupu Kool & The Gang, a otpjevala je njihov najpoznatiji hit Celebration, a unatoč dobrim komentarima žirija, završila je na pretposljednjem mjestu.

„Ti toliko zračiš tom nekom pozitivom i veseljem svojim da je meni tebe gušt gledati. Glumački je to bilo na nivou, vokalno je malo falilo tog soula i boje, ali zabavila si nas“, rekao joj je Saša.

„Toliko je smiješno, jako si me nasmijala i to mi je dovoljno“, složio se Petreković. „Unijela si ugodnu, lijepu pozitivu i sreću, a mi smo zaista tu slavili tvoje sve bolje i bolje izvedbe“, kazala joj je Nives, dok je Kedžo bio ipak malo kritičniji. „Bila si jako zabavna i glumački si to odradila savršeno, ali sam čuo Anu dok si pjevala, boja glasa je bila tvoja“, podcrtao je Kedžo.

Zagorski Marley

Na posljednjem se mjestu ovoga tjedna našao Davor Dretar Drele koji je utjelovio Boba Marleyja, a izveo je njegovu pjesmu Could you be loved.

„Bilo je svega ovdje, osjetio sam i Dreleta i Marleyja, bila je ovo kombinacija Hrvatskoga Zagorja i Jamajke. Drele je donio svoju verziju Boba Marleyja, a bilo je jako zabavno“, duhovito je komentirao Petreković.

„Ovo je zapravo puno bolje od mojih očekivanja, bio si toliko zabavan, na trenutke sam vidjela Boba“, rekla je Nives, a Saša je rekao kako Drele dobro zna kompenzirati nedostatke kada nije u potpunosti u liku i glasu osobe koju imitira. „Meni je ovo bilo prezabavno. Najgore mi je kad vidim da se netko prepadne i onda da ne zna što bi sa sobom. Tebi se to danas nije dogodilo i ovo si izvukao stvarno.