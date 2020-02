KAOS U PAROVIMA, SLAĐANA OZLIJEĐENA, DEMANTIRA DA JE REZALA ŽILE: ‘Bila je velika borba…’

Produkcija je odmah pozvala Hitnu pomoć, koja je odvezla Slađanu na previjanje

Pošto je iznijela niz ružnih riječi na sadržaj i izbor pobjednika zabavno-humorističnoga programa “Parovi”, čime je, kako smatraju, neopravdano dovela u sumnju rad zaposlenih u projektu koji bilježi veliku gledanost, sudionica popularnog TV formata Slađana Slađa Petrušić oštro je kažnjena novčano te odlaskom u izolaciju, piše srpski Alo.

“Ja ne idem u izolaciju i ne mogu biti novčano kažnjena”, rekla je Slađa. No, kada joj se obratila voditeljica Jovana Jeremić i zatražila da iznese dokaze za to što govori, ona to nije mogla te su procijenili da ne govori istinu.

Doživjela je psihički slom

“Neće nitko olajavati projekt i našu kuću, niti ćemo mi to dopustiti. Ponosni smo na program, koji bilježi visoku gledanost, i ovdje se znaju pravila”, strogo je u svojemu javljanju poručila voditeljica.

Petrušić je, poslije svađe s osiguranjem, otišla u izolaciju, a za njom je pojurio i sukandidat Dušan Zdravković. Mediji su pisali kako se Slađa psihički slomila, razbila vrč za vodu i krenula rezati žile. No, ubrzo se oglasila i sama Slađa i sve demantirala.

Procurila fotografija nakon incidenta

Produkcija je odmah pozvala Hitnu pomoć, koja je odvezla Slađanu na previjanje, a zatim je priopćeno da su ona i Zdravković zbog nedoličnoga ponašanja diskvalificirani iz reality showa “Parovi”. Slađa se potom od obožavatelja oprostila na Facebooku.

“Narode, rekoše kako sam isjekla vene, izgledam li ja kao netko tko diže ruku na sebe? U hodniku je bila velika borba, Merlin je rekao svoju priču za medije, ali postoji i naša! Uskoro dvije minutice istine s naše strane. Sve vas pozdravljamo Dušan i ja. I znate što, na kraju borbe i prolivene krvi, momci iz osiguranja rekoše da nikad nisu vidjeli ovakvu ljubav”, napisala je.