KANDIDATI ŽIVOTA NA VAGI SLUŠALI O JEDNOJ OD NAJVEĆIH OPASNOSTI PREHRANE: ‘Hrvati to jedu pet puta više od potrebnog’

Čak devet od 10 građana koristi više soli nego što je to potrebno pa je nutricionistica Martina Linarić prošlog tjedna čitav masterclass u RTL-ovom Životu na vagi posvetila tom velikom prehrambenom problemu. “Nesoljena hrana je bljutava i nema okusa, često mi to izjavljujete. Jeste se sad priviknuli na to?”, započela je nutricionistica masterclass.

Skroz mi se nepce naviklo na ovakvu drugačiju prehranu i nemam potrebe za starim okusima, zasada”, otkrila je Zdravka. “Meni je i dalje hrana bljutava”, rekla je Petra.

“Znate li da 9 od 10 Hrvata konzumira više soli nego što bi trebalo?”, nastavila je nutricionistica predavanje te je otkrila da mi Hrvati pojedemo 15 do 20 grama soli dnevno u prosjeku, a to je nekoliko puta više nego što zdrava osoba smije unijeti tijekom dana. Naime, preporuke za zdrave osobe su 2 do 3 grama soli, maksimalno pet grama u jednom danu!