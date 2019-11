KANDIDATI SU ZABRINUTI JER JE NA MENIJU RIBA: ‘Nismo na ‘ti’ s ribom i nema tice do prasice!’

Natjecatelji se nadaju da na tanjuru ipak neće servirati morske katastrofe, već morske delicije

Danas će u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!” Pažanin doći na svoje jer će kandidati većinom pripremati ribu i morske plodove, no neće se svi sprijateljiti s tom idejom.

DJEVOJKE OPET KIKSALE, A ŠPIČEK OPTUŽIO PAŽANINA DA FAVOROZIRA SVOJ TIM: ‘To je ta dalmatinska krv, ali zato sam ja ovdje da balansiram’

“Danas imamo malo iznenađenje za vas, a to je – riba, riba i riba! Ja sam jako zadovoljan, riba je sve, ali vidio sam da im to nije jača strana pa će to biti jedan novi izazov za njih i bit će interesantno”, otkrio je Ivan Pažanin, koji je na tom području, kako se kaže, doma, no kandidati se baš i ne bi složili.

“Nisam baš s ribom na ‘ti'”, “Nema tice do prasice”, “Riba je teška tema” – komentari su natjecatelja koji se nadaju da na tanjuru ipak neće servirati morske katastrofe, već morske delicije.

BILE SU POD VELIKIM STRESOM: Djevojke dale sve od sebe da pomognu Joli i Marijani, čak su i zapjevale

Tko će biti najuspješniji u današnjem izazovu, doznat ćete u 21:15 sati na RTL-u!