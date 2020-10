KANDIDATI SU ISPRIČALI SVOJE POTRESNE PRIČE O ZLOSTAVLJANJU: ‘Grupica starijih dečki me često maltretirala’

Ana je za vrijeme izazova priznala da je prvi put u životu trčala, a osim trenerice Maje i tima koji joj je bio podrška

U večerašnjoj epizodi “Života na vagi” kandidati su morali proći najveći izazov do sada, i to u jednom šoping-centru. “Pobjednički tim je onaj koji na ove kuke stavi svih osam vrećica i složi riječ imunitet. Onaj tim koji brže donese vrećice, osvaja timski imunitet!”, objasnio je Edo.

“Natjecanje je štafetnog tipa. Krećete jedan po jedan, na svakom katu nalaze se prepreke. Prvi koji kreće mora prenijeti girje s podesta na podest koji se nalazi malo dalje. Kad ste to završili čeka vas medicinska prepreka u vidu šest medicinskih lopti. Zadatak je prebaciti lopte s jednog na drugo postolje. Na prizemlju se nalaze dva galona vode teška 19 kilograma koje morate prenijeti s jednog mjesta na drugo. Kada ste to učinili uzimate vrećicu i penjete se gore”, objasnili su treneri.

Timovima se svidio zadatak, a ponajviše nagrada. Zbog ozljede Ljubičinih leđa i Mateine noge, njih dvije nisu mogle sudjelovati u izazovu, pa je svaki tim morao odabrati osobu koja će ići dvaput.

Pobijedio je crveni tim

Ana je za vrijeme izazova priznala da je prvi put u životu trčala, a osim trenerice Maje i tima koji joj je bio podrška, lijepu riječ za nju imao je i Edo. “Lijepo mi je vidjeti Anu kako radi, bez obzira na to što je u plavom timu. Ipak se radi o kandidatkinji koja je najteža od svih do sada, svaka joj čast!”, rekao je Edo.

Na kraju je pobijedio crveni tim. Svoje vrećice su skupili za 29 minuta i 10 sekundi dok je plavi tim bio sporiji i ostvario rezultat od 30 minuta i 59 sekundi.

Iduće jutro kandidate je dočekala gošća u kući. Iva Brozičević Dragičević, klinička i sportska psihologinja s njima je pričala o bullyingu. Objasnila je da je bullying verbalno, fizičko, nasilničko zlostavljanje koje vodi do raznih psihičkih posljedica.

Matea C. komentirala je da se nije nadala da će to biti tema razgovora jer bullying pokušava zaboraviti, a ne naglasiti, dok je njezina cimerica Matea I. rekla da bi se o toj temi trebalo više pričati.

Maja je uspjela zadržati samopouzdanje

Dominik je rekao da je bullying na njega utjecao tako da je postao agresivan. “Nakon što mi je bilo dosta svega želio sam pokazati da sam ja jači i da neću trpjeti maltretiranje”, otkrio je Dominik dodavši da se sa svojim problemima borio sam.

Matea C. otkrila je da su i nju zadirkivali u osnovnoj i srednjoj školi. “Grupica starijih dečki me često maltretirala. Nekad sam izbjegavala i puteve do škole kako bih ih izbjegla”, priznala je Matea C. “Najgora uvreda mi je bila kad su me gađali čokoladicama. Kad te tako gađaju osjećaš se kao neka životinja pa te tako žele nahraniti”, tužno je objasnila Matea C.

Maja je rekla da ona ne razmišlja kao pretila osoba i da se dobro nosila s uvredama. “Ja se u tom ne pronalazim. Uvijek sam se družila s mršavim ljudima pa se nisam osjećala da odskačem”, rekla je Maja te dodala da ne zna kako je uspjela zadržati samopouzdanje, ali da je moguće da je to zbog dobrih prijateljica.

“Nisam tip koji će se nekome suprotstaviti. Ne volim konflikte pa sam najviše bježala jer je to bilo najlakše”, priznala je i Petra o svojem iskustvu s bullyingom dodajući da nikome nije govorila o svojim problemima, a to radi i danas.

Trening je u crvenom timu prošao veselo

Psihologinja je naglasila da samo 30% djece govori svojim roditeljima što se događa u školi te da je vrlo bitno da roditelj da do znanja svome djetetu da ono nije krivo za zlostavljanje. “Bitna je edukacija, komunikacija i podrška roditelja”, zaključila je Brozičević Dragičević.

Psihologinja je kandidatima dala zadatak da svatko od njih napiše na nekoliko cigli uvrede koje su slušali kroz život. Cigli se nažalost nakupilo, no kandidati su ih razbili maljem, a psihologinja ih je zamolila da svako od njih uzme komadić cigle sa sobom te da se uvijek sjete što su prošli i gdje su sada.

Nakon razbijanja cigli, trenerica Maja odlučila je ispuniti obećanje pa je Vijoleti, Maji i Petri pomogla oko spravljanja “zdrave pizze”. Djevojke nisu bile oduševljene okusom tijesta jer je brašno bilo raženo.

Trening je u crvenom timu prošao veselo, a Edo ih je pohvalio da su odlični. Maja je svom plavom timu rekla da će imati regeneracijski trening kako bi sljedeći ciklus bili jači, a posebno je pohvalila Maju koja je probila svoje granice.

Sutra navečer slijedi vaganje. Tko odlazi kući a tko će imati najbolji rezultat na vagi, gledatelji će doznati od 21 sat na RTL-u.