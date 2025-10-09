Kandidati poskrivečki kršili pravila: Snimka otkriva, dogovarali se oko zabranjene stvari

U ''Životu na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, sastanak je počeo s pitanjem nutricionistice Martine koje se odnosilo na to ima netko od kandidata nešto za prijaviti, kako bi unaprijed znali jesu li prekršili neka pravila.

"Ajmo onda vidjeti. Što je vidio Big Brother?", najavila je nutricionistica nakon nekoliko trenutaka tišine, a potom je na ekranu osvanula snimka koja je iznenadila prisutne. Na snimci se jasno mogao čuti dogovor između kandidata, a upravo ne Nenin glas odjekivao je prostorijom:

"Nema međuobroka. Neka svatko uzme sebi koji želi, a ovo glavno jelo ništa ovako." Ova izjava sugerirala je preskakanje propisanog obroka, a Martina je odmah reagirala.

Domagoj priznao pogrešku

"Znači, neka jede tko što želi? Tko je to rekao?", Nena je pokušala opravdati svoje riječi, objašnjavajući da je govorila isključivo o zamjeni jedne voćke za drugu, no šteta je već bila učinjena.

Foto: RTL

Snimka nije bila jedini problem tog dana. Na red je ubrzo došao i Domagoj koji je u jednoj od kuhinjskih scena bio uhvaćen kako si za večeru priprema gljive koje nisu bile predviđene jelovnikom. Na kraju je Domagoj priznao pogrešku.

