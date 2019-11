JULIJA BACILA OKO NA KANDIDATA IZ PROŠLE SEZONE; Bivša časna sestra priznala: ‘Jako mi je zgodan’

Prvo jutro u kući Alen komentira s Julijom kako mu je prošla noć, ali i kako je stekao dojam da se ne trude kao što su se trudili kandidati u njegovoj, trećoj sezoni

Pred kandidatima je nova lekcija – učit će plesati, a Roko je komentirao da su on i ples dva različita pojma. Kandidati nisu bili pretjerano oduševljeni, ali su zato kandidatkinje puno bolje pohvatale korake. Posebno je sretna bila Julija koja je za partnera dobila Alena pa je prokomentirala i da joj je jako zgodan.

Maca i dalje muku muči s ozljedom noge, a nakon liječničkog pregleda nije bila nimalo optimistična jer je dobila savjet da tri do četiri tjedna mora biti pošteđena od treninga, a dobila je i štaku koja će joj pomoći pri hodanju.

Marina muči ideja o odlasku

Kandidati su razgovarali s Alenom kako bi ih motivirao, a Marino ga je pitao je li ikad u tijeku showa pomislio odustati te je priznao da njega sve više muči ta ideja. U velikom izazovu kandidati su dobili priliku skupiti kilograme prednosti na vaganju, i to tako da moraju prenijeti šljunak s jednog mjesta na drugo te dohvaćati zastavice na kojima piše broj kilograma koji će označavati prednost.

Dogovorili su se da će Alen biti taj koji će pokušati skakati do zastavica dok će ostali kandidati trpati šljunak u vreće. Kandidati su se trudili što prije odraditi zadatak, a poseban je trud uložila Lidija. „Ona je mašina, svaka joj čast. Ide i nema zamora“, hvalila ju je Maja. Do kraja izazova kandidati su uspjeli skinuti osam kilograma.

Edo pokušava ‘slomiti’ Neu

Na posljednjem treningu prije vaganja treneri su odlučili napraviti sve da kandidati izgube što više kalorija, a Edo je pokušao od Nee izvući što više negativnih emocija kako bi napokon počela i s psihičkom transformacijom.

„Sram me što sam se s ovoliko godina dovela u ovakvu situaciju. Sram me što nisam znala na vrijeme sama sebi pomoći“, kazala je nakon treninga Nea u suzama. I Sara i Danijela trening su završile u suzama, ali vjeruju da će im to biti samo motivacija da dalje nastave u još jačem tempu.

Hoće li im to biti dovoljno da na vaganju ostvare rezultat zbog kojeg se neće morati bojati izbacivanja, gledatelji će doznati u petak u 20 sati na RTL-u!