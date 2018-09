JOVICA BI SE ŽENIO, ALI NIKOLINA SE POSVETILA PJEVANJU: ‘Njoj svi obećavaju lažnu karijeru, žele nas rastaviti’

Jovica kaže da on i Nikolina razmišljaju o svadbi, no malo će pričekati jer ona sve češće nastupa

Josip Ćiritović i Nikolina Cvek, jedni od sudionika posljednje sezone showa Ljubav je na selu, još su uvijek zajedno, a Jovica kaže da se jako vole.

“Nikolinu volim jako puno te bih za nju dao i život”, rekao je Josip (34) za 24 sata. No, kaže da se brine da bi njihova ljubav mogla stradati zbog Nikolinine (26) pjevačke karijere.

“Njoj svi obećavaju lažnu karijeru, a zapravo jedva čekaju da joj zabodu nož u leđa i da nas rastave. Ona to, nažalost, ne shvaća”, kaže Jovica.

Ispričao je i da se namjerava vjenčati sa svojom odabranicom, no Nikolina želi pričekati jer misli da će se obogatiti svojim nastupima kojih je sve više.

“Razmišljam o djeci s njom i želim da zauvijek živimo skupa. Djeca i život s Nikolinom moja su najveća želja i bili bi mi najveće bogatstvo. Što će mi sav novac, kad sam bez Nikoline? Nije sve u novcu”, rekao je Benkovčanin za 24 sata.

Snimit će i duet?

Nikolina, kaže Jovica, i dalje ne želi da on ide s njom na nastupe jer se boji da će imati ljubomorne ispade. No, on tvrdi da je i ona ljubomorna pa je tako napala djevojku koja mu je prišla na koncertu u Špirovoj jami, ispričao je Jovica.

Josip kaže da je jako ponosan na svoju Nikolinu, a pohvalio se i da se sam počeo baviti pjevanjem. Tako je već nekoliko puta pjevao na Nikolininim koncertima, a volio bi s njom snimiti i duet.