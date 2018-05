JOSIP I NIKOLINA PROŽIVLJAVAJU PRAVE DRAME: Iz vedra neba mu rekla da ima dečka i da je trudna s njim

Boravci na farmama napokon su iza kandidatkinja i farmera showa ‘Ljubav je na selu’, baš kao i romantična putovanja te upoznavanje najbližih, no stiglo je vrijeme da se svi ponovno okupe – ovaj put u sunčanoj Istri.

Svi oni prošli su pravu ljubavnu avanturu kako bi stigli u Istru, a Marijana ih je dočekala ispred prekrasne istarske vile Lucy.

Nakon Denisa i Monike koji su zaljubljeni jedno u drugo i to još jednom priznali Marijani, stigli su i Sandra te Hrvoje, no za razliku od prvoga para, oni su bili sramežljivi te ni sami ne znaju status svoje veze.

‘Dogovorili smo se, s obzirom da smo oboje roditelji, da nećemo pretjerivati i raskalašeno se ponašati, a što će biti, vidjet ćemo!’, priznao je Hrvoje, a Sandra je ispričala Marijani da je kod Hrvoja otišla i nakon što je snimanje završilo. ‘Želim i da se čujemo i vidimo i bila sam kod njega… Još ćemo vidjeti što će biti’, kazala je Sandra.

Vatroslav i Valentina pokazali su pak kako izgleda ‘prava veza’; Vatroslav je izjavama ‘bockao’ Valentinu, a ona mu nije ostajala dužna, dok je Marijana zaključila da su i dalje zaljubljeni, što su joj i potvrdili.

A iako su se Nikolina i Josip činili zaljubljenima, nevolje u raju su eskalirale. ‘Gdje si ti bila ovih dana? A gdje ti je prsten koji sam ti poklonio?’, obasuo je pitanjima Josip Nikolinu čim su se našli. ‘Prsten mi je premali, a bila sam na karaokama ovaj vikend!’, rekla mu je Nikolina. ‘Pa zašto ja nisam bio s tobom?’, pitao ju je Josip na što mu je Nikolina rekla da kada ga je prošli put pozvala na karaoke, više se ljubila s njim nego pjevala što joj ne odgovara.

‘Ne sviđa mi se što si naporan i što mi šalješ toliko poruka’, rekla mu je Nikolina te dodala da je zbog toga izmislila da ima dečka i da je trudna s drugim. ‘Čije ime piše na mojoj ruci, Luka ili Josip?’, upitala ga je pokazavši mu svoju ruku na kojoj je kemijskom olovom ispisala njegovo ime te mu rekla kako će pokušati napraviti tetovažu. ‘Zašto pred kamerama pričaš jedno, a kad se ugase drugo?, pitao ju je Josip, na što je ona rekla da stoji iza svojih riječi. ‘Malo si prenaporan, dosadan, i ja bih voljela da prihvatiš život u gradu jer sam ja gradska žena koja voli malo izaći’, rekla je Nikolina te dodala da će Josipu ipak dati šansu. ‘A dijete? Sad više ne želiš dijete u budućnosti sa mnom?’, upitao ju je Josip. ‘Još ne, za nekih 15-20 godina. Želim još biti cura!’, rekla je Nikolina. ‘Pa ne možeš napraviti dijete sa 55 godina!’, rekao joj je Josip, a Nikolina mu je rekla da može kad god hoće.

Najmlađi par ove sezone, Dario i Ivona, Marijani su otkrili da nisu zaljubljeni. ‘Nije ljubav na silu, nego ljubav na selu!’, objasnila je Ivona dodajući da je Dario kriv što više nije zaljubljena u njega jer se ‘probećario’. ‘Nije to istina’, kratko je rekao Dario.

Najstariji par, Miljenko i Zorka, rekli su da nisu zaljubljeni, ali će ostati u dobrim odnosima. ‘Ne želim samo za jednu noć ili jedanput na mjesec ili dva puta u godini, kako on reče, ali to nije moj stil života i neka tako živi s nekim drugim’, kazala je Zorka. ‘Ja znam što želim u životu, a ona ima isto svoj stav i ja to poštujem’, rekao je Miljenko. ‘Ja nisam djevojka za jednu noć, onaj tko hoće biti sa mnom, bit će. Želim pravu ljubav i nekoga uz sebe’, objasnila je Zorka.

Došlo je vrijeme da Nikolina i Josip stanu pred Marijanu, a kada ih je upitala jesu li i dalje zaljubljeni, oboje su rekli da jesu. ‘Mi se malo svađamo jer sam mu poslala poruku da ima dečka, ali njegovo ime sam napisala na ruku, a ne Lukino’, objašnjavala je Nikolina Marijani, na što joj je voditeljica rekla da ga nije tetovirala. ‘Ali hoću, obećajem ti!’, rekla joj je.

Kada su se svi okupili, počeo je pravi tulum na bazenu! Hrvoje je zapaprio djevojkama, prvo gurnuvši u bazen Sandru, a potom i Valentinu.

Zabava se nastavila uz šampanjac i jagode, ali je sve otišlo u krivom smjeru kada su se Sandra i Josip posvađali, a djevojke su stale na Sandrinu stranu.

Kako je svađa završila i jesu li se riješile razmirice, ne propustite pogledati već sutra od 20.20 sati na RTL-u.