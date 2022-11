Josip Čapo pobjednik je ove sezone Života na vagi te je osvojio 150.000 kuna. Čapo je u finalu stao na vagu koja je pokazala 93,7 kilograma. Na prvom vaganju je imao 172 kilograma. Razlika je to od 78,3 kilograma.

'Nisam odustajao, dao sam sve od sebe'

"Ne znam s čime bih uopće usporedio ovaj osjećaj, jedino mi pada napamet vjenčanje. Jesam li očekivao? Bit ću iskren, na pola puta ovog mukotrpnog procesa shvatio sam da ja to mogu osvojiti. Nisam odustajao, dao sam sve od sebe i evo – tu sam gdje jesam! Supruga neće biti ljubomorna ako mi sada djevojke budu više prilazile, znam se paziti jer poštujem i volim svoju partnericu'', rekao je Čapo za RTL.hr pa otkrio na što će potrošiti novčanu nagradu, ali i koji su mu planovi nakon što se vrati u svoje selo Feričance.

''Prvo kada se vratim kući, vjerovali ili ne, pokušat ću nabaciti nekoliko kilograma, poraditi na mišićima… Imam planova oko adrenalinskog parka, želim napraviti i kušaonu za domaće proizvode koje proizvodimo u našem OPG-u.

No pričat ću o tome detaljnije kada za to dođe vrijeme. I, naravno, novčana nagrada će mi pomoći da neke svoje planove i ostvarim'', rekao je pobjednik šeste sezone 'Života na vagi' za RTL.hr

Josip je još dodao da i dalje ostaje odlučan u svojoj namjeri, pa je priznao: "'Sebi postavim neki cilj i to želim ostvariti! Jedan od ciljeva koje sam postavio je gubitak tjelesne mase koju je ostvario pobjednik treće sezone showa 'Život na vagi', Alen Abramović. Želio sam ga skinuti, digao je visoko letvicu, nažalost, nisam uspio'', rekao je Josip.

Podsjetimo, najbolji rezultat do sada je držao Robert Roko Baković (44), pobjednik četvrte sezone 'Života na vagi'. Roko je u show ušao sa 169,1 kilograma, a do finala je spao na 92,9 kilograma, što znači da je izgubio nevjerojatnih 76,2 kilograma, odnosno 45,1 posto tjelesne mase.

"Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili su me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto… život piše čudne priče", ispričao je tada.