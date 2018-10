JOŠ JEDNA FARMERICA ŽELI VAN: ‘Pola milijuna nije vrijedno mog ponosa, obraza i svih tih uvreda!’

Matej je ljutit na Šteficu jer smatra da ga je mogla zaštiti od toga da ponovno bude sluga

Matej je sluga već drugi put, no najteže mu pada što mora biti u istoj prostoriji s Lucijom. „To me ubija što moram s Lucijom biti, jer cura je stvarno dosadna. Jednostavno udara svojim jezikom na čovjekove živce“, rekao je Matej ljut na Šteficu za koju kaže da ga je mogla zaštiti, a nije.

„Otkad je postala gazdarica, Štefica se promijenila od glave do pete i radi toga neću razgovarati s njom“, zaključio je Matej.

Iako je govorila da želi rođendan proslaviti na farmi, čini se kako se Lucija ipak predomislila. „Rođendan bih rađe dočekala vani s ljudima koji me vole, a ne s onima kojima me ne vole. Pola milijuna nije vrijedno mog ponosa, obraza i svih tih uvreda“, kazala je pokušavajući Ozrena nagovoriti da njoj svi farmeri daju šibicu, no on ju je vrlo brzo prekinuo: „Sorry, dan mi je krasan i ne da mi se slušati!“.