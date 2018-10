JOŠ JEDAN PJEVAČ ZARADIO OVACIJE U SUPERTALENTU: Filip oduševio glasom: ‘Bit ćeš nova hrvatska tinejdžerska zvijezda’

Osim Denisa koji je već prvim notama rasplakao žiri i publiku, sinoćnja emisija imala je brojne talente

Denis Barta, natjecatelj je Supertalenta iz Sarajeva s epilepsijom, autizmom i sljepoćom od rođenja koji je sinoć rasplakao žiri i publiku još će se dugo pamtiti, no još je jedan mladić jučer zavrijedio ovacije u studiju i simpatije žirija – Filip Rudan.

Njemu je Maja prognozirala svijetlu budućnost nove hrvatske tinejdžerske zvijezde.

„Voljela bih da imam mogućnost pozvati te ovdje i da u zaglavlju piše ime moje izdavačke kuće koju nemam, ali ovog trenutka bih te pozvala da mi potpišeš ugovor“, poručila mu je Martina, a Davor je dodao: „Ako budeš na svojim budućim koncertima imao muškarce, onda su to izuzetno inteligentni muškarci jer će tvoji koncerti vrvjeti ženama.“

Dirnuli i plesači

Još jedan emotivan nastup, ali onaj plesni, osigurala je natjecateljica Dora Pavlić. „Divno te bilo gledati! Davor je ostao bez teksta što se ne događa nikad“, primijetio je Janko, a i Davor se složio: „Ne bih trošio riječi na tvoj ples, to zaista voliš i to se osjeti. Čak i ja to osjetim.“

Zračni spektakl priredile su tri avanturistice Maja, Josipa i Ivana pod imenom Vertigo Variete koje su u show donijele pravo osvježenje, a izvele su akrobatske točke u zraku. „Samo ću vam reći da je ovo bilo dosta pomaknuto, čudno i drugačije, da mi se sviđa. Zanimljivo je koliko mirna točka može izazvati adrenalinski učinak“, komentirao im je Davor.

Zanimljiv nastup priredila je i jedanaestogodišnja Maria Suvačarov koja se predstavila plesom na svili. „Ono što je meni posebno impresivno, a ja sam slab na svilu jer znam koliko je to teško, imala si 3 ili 4 trenutka gdje si čekala muziku, ali nema veze, tajming da se baš baciš u trenutku muzike je umjetnost“, poručio joj je Davor, a Martina je zaključila: „Meni je bilo zastrašujuće lijepo! Zastrašujuće zato jer ljepota u tom mom silnom strahu je bila u fluidnosti pokreta što mnogi koji se duže bave time ne uspiju dobiti pa to izgleda kao penjanje po stijeni, a kod tebe je izgledalo kao jedan predivan ples u zraku.“

Slovenac izbjegao grešku života

Bez daha žiri je ostavio i pobjednik slovenskog Supertalenta, Jernej Kozan koji se predstavio popping plesom. „Ovo je bilo fantastično! Najveća životna greška bi ti bila da ovdje nisi došao jer ovo što si ti večeras pokazao je bilo fascinantno“, oduševljena je bila Maja kao i ostatak žirija.

Nevjerojatnu lakoću pokreta i snagu pokazao je natjecatelj Dario Zvornik predstavivši se s hand balanseom. „Ja imam dvije ocjene za tebe. Jedna je za vještinu koju si pokazao, apsolutno sam dirnut i sviđalo mi se to što si napravio. Druga dimenzija je tvoja prezentnost ili tvoj scenski nastup kojega nije bilo. Ako to mogu usporediti s poklonom i celofanom, ti si zanimljiv poklon koji je zamotan u masni papir od bureka“, komentirao je Davor s kojim se složila i Maja te dodala: „Zaista ne pamtim da sam vidjela muškarca koji radi takve stvari. Dok si to izvodio sam dva, tri puta rekla da sam ljubomorna, prvo na to što možeš s tijelom, a drugo na ono kako ti guza izgleda kada to radiš. Dojam bi bio puno bolji da si imao primjeren kostim.“

Sa zanimljivom koreografijom i kostimima predstavila se riječka skupina Porto Ri za koju je Maja komentirala da je bila cool, urbana i zabavna. „Super čagate, imate odličnu energiju, imate dobar scenski nastup, dobro ste se uskladili. Za mene ste bili više nego ok i cool“, dodao je Davor.

Tri glasa ‘da’ i jedan Martinin ‘ne’ dobio je Marin Prpić koji se predstavio žongliranjem shakerima. „Ti već sad voliš sebe i sebi si super. To je odlično! Meni si bio dobar i mislim da će gdje god radiš biti dosta slomljenih srdaca“, poručio mu je Davor, a Martina je dodala: „Sve što je Davor rekao složit ću se. Ovi pogledi koje si stalno upućivao Maji i ta potvrda za pohvalu, ja ću to pripisati Davorovim bojama, a ne tvojim godinama, što promatram sa simpatičnošću. Međutim, ne znam kako bih se natjerala da poželim ponovno taj performans gledati, ali s druge strane to ti je kompliment! Vjeruj mi, ono što ja ne volim gledati, velika većina voli i želi!“