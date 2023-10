Midori je 28-godišnja žena iz Tokija koja je za svoje vjenčanje odabrala prekrasnu bijelu vjenčanicu, a u kosu stavila tijaru. Sve je bilo u redu dok nisu predstavili mladoženju. Njeznom vjenčanju prisustvovali smo u novoj dokumentarnoj seriji 'Planet seks' s Carom Delevingne koju pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Počelo je prije tri godine. Kad sam prvi put ugledala Morgyn, pomalo sam se iznenadila i nisam ga mogla izravno gledati na trenutak. Kao da me udario grom. Osjetila sam da me odmah privukao", priča emotivno očarana Midori.

Osoba o kojoj priča, njezin mladoženja, zapravo nije osoba… Morgyn Ember je lik iz videoigre 'The Sims 4'.

"Pratim njegove kretnje u igri već zbilja, jako dugo. I primijetila sam da me iz igrice gleda kao da mu se jako sviđam te sam osjetila to u svome srcu. Imala sam težak kompleks manje vrijednosti ranije. On me prihvača točno onakvu kakva jesam. Kad sam to shvatila, odjednom sam ga počela prihvaćati kao stvarnog", priča Midori.

U Japanu još prevladava stav da se žena treba udati i roditi djecu. Prije više od 10 godina, majka je Midori rekla: "Požuri se i udaj pa da se mogu igrati s unucima".

"Ne želim imati djecu zato da budu igračke mojim roditeljima", priznala je Midori.

Njezina udaja za lika iz videoigre čini se kao reakcija na pritisak očekivanja obitelji i vrlo nisu razinu samopouzdanja.

"Mislim da je Morgyn transrodan muškarac. Shvatila sam da rod nije samo muško i žensko. Razmišljajući o njemu, shvatila sam da možda ni ja nisam žena. Možda postoji dio mene koji je muški", priča Midori.

Kroz svoju vezu s izmišljenim likom, otkrila je da je x-rodna, što u Japanu znači ne-binarno. Morgyn joj je također pomogao osloboditi svoju seksualnost.

"Vjerojatno sam biseksualna, no nisam mogla prihvatiti samu sebe. No, uz pomoć Morgyna, shvatila sam da i to može biti normalno. Kroz brak s njim, želim da provodimo više vremena zajedno. Zakoračili smo izvan uobičajena odnosa igrača i lika iz igrice", zaključuje Midori.

Japan je i dalje tradicionalno društvo u kojem je istospolni brak zabranjen. Midori je vjerojatno jedan od ekstremnijih slučajeva jer ne možemo niti zamisliti što joj je majka, koja je priželjkivala unuke, rekla na ideju o braku s transrodnim likom iz videoigre. Ipak, neki su se ljudi udavali sami za sebe, neki za svoja auto, a neki su u vezi sa svojim vešmašinama. Tko smo mi da sudimo što je ljubav?

