JESTE LI PROSLAVILI DAN POKEMONA? Službena stranica objavila genijalnu kompilaciju pjesama, na njoj je i naš pjevač

Službena stranica popularne Nintendo franšize za Dan Pokemona je pripremila fora kompilaciju pjesama.

Jučer je bio Dan Pokemona, kada se se slavila godišnjica lansiranja prvih Pokemon igara u Japanu 1996. godine. Službena stranica te popularne multimilijunske Nintendove franšize koju je stvorio Satoshi Tajiri, povodom godišnjice je objavila video s pjesmom u kojoj su sabrane verzije svih zemalja koje su je sinkronizirale.

Tako se uz talijanski, portugalski, španjolski, finski i druge jezikie našla i hrvatska verzija koju je otpjevao Ervin Baučić.

Prvotno nazvana Pocket Monsters, videoigra je nastala 1995. godine. No, 1996. godine dolazi do konflikta u Nintendu te se ime iz Pocket Monsters mijenja u Pokémon. Glavna fraza igre u japanskoj verziji bila je Pokémon Getto Daze! – Let’s Get Pokémon! – Uhvatimo Pokémone!), u engleskoj verziji glasila je “Gotta catch ’em all!” ili na hrvatskom “Moraš skupit’ sve!”.

Iz prvobitnih Game Boy videoigara nastale su Pokémon animirane serije, manga stripovi, TCG, akcijske figure, knjige i razni drugi mediji.