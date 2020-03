JEDVA JE IZREKLA ‘UZIMAM’, ALI SE ODMAH POLJUBILA U USTA: ‘Imam osjećaj da je mekušac, a to ne bih htjela’

Vjenčanje Nadije i Luke proteklo je u opuštenom tonu i smijehu, za razliku od onog Nikoline i Adama

U četvrtak navečer u showu ‘Brak na prvu’ održala su se dva vjenčanja u kojima su mladenci, Nikolina i Adam te Nadia i Luka odlučili da će šansu za brak dati potpunom strancu. No pri upoznavanju ipak nisu frcale iskre jer su obje mladenke držale distancu i bile na oprezu.

Jedva prozborila ‘uzimam’, ali se odmah poljubila u usta

Nikolinu Tutić uhvatila je velika trema pred samo vjenčanje, što je primijetio i njezin budući suprug Adam Kromer kada ju je prvi put ugledao.

„Užasno je nervozna, kada se pojavila moglo se vidjeti da je tri puta nervoznija od mene. No unatoč tome što mi je kroz glavu prolazilo milijun stvari, primijetio sam da je prelijepa i da je vjenčanica prekrasna“, kazao je Adam, kojeg je ipak mlada osvojila na prvi pogled.

No Nikolina je i dalje bila nesigurna oko cijele situacije te je na upit matičara – hoće li se udati za Adama, neko vrijeme odugovlačila, što je izazvalo nelagodu među uzvanicima. „Dobro, što ja radim ovdje!?“, kazala je mlada, koja je naposljetku ipak izrekla riječ „uzimam“, a onda je uslijedio i prvi poljubac u usta!

„Poljubac mora pasti na vjenčanju, ali da sam to željela – nisam“, priznala je Nikolina, koja se kroz večer još nekoliko puta poljubila s Adamom iako joj to, kako kaže, nije bilo drago. „Imam osjećaj da je neki mekušac, a to ne bih htjela. Nije da mi se ne sviđa, ali ne želim burno reagirati na prvu, tako da idem polako i oprezno pa što bude“, kazala je.

Oni se nisu poljubili, ali su ‘kliknuli’ na prvu

U međuvremenu, eksperti Boris Blažinić, Ingrid Divković i Ita štefanek spojili su još jedan par – njegovateljicu Nadiju Amić, inače majku devetogodišnjeg sina, te poduzetnika i humanitarca Luku Budaka.

Njihove slične energije, aktivnosti i pogledi na svijet bili su presudni kada je stručni tim odlučio da su kompatibilni. Nakon priprema za vjenčanje, stigao je i trenutak same ceremonije, a tada su Nadiju preplavile emocije pa su krenule i suze, no ubrzo se sabrala i bila je spremna upoznati Luku!

„Ostao je potpuno zatečen kad me vidio, zar nije tako, pa tko ne bio!“, kazala je Nadia nakon što je ugledala svog budućeg supruga, a on je bio vrlo zadovoljan onim što vidi.

„Susreli su nam se pogledi i nasmijali smo se i mislim da je to jedan pozitivan početak svega“, priznao je Luka, a njihovo je vjenčanje proteklo u opuštenom tonu i smijehu, za razliku od onog Nikoline i Adama.

„Mislim da imamo sličan smisao za humor i mislim da ćemo se sigurno puno smijati“, kazao je mladoženja, ali pusa na vjenčanju nije pala jer je Nadia ipak vrlo oprezna i ne želi krenuti naglo u brak.

„Malo se držim rezervirano jer ne znam tko je pa držim distancu dok ne prođe neko vrijeme da se bolje upoznamo“, priznala je mladenka. Na svadbi su mladenci imali priliku iskreno razgovarati i bolje se upoznati pa je tako Luka doznao da Nadia ima sina Leonarda, a ona je doznala da je Luka posvojen.

„Nakon našeg razgovora krenula je kemija, a kako će dalje ići, vidjet ćemo…“ zaključio je Luka.

Zadovoljstvo nakon prve bračne noći

I dok su se dva novo vjenčana para bolje upoznavala, Lidija i Alen proveli su prvi dan kao supružnici. „Predivno je probuditi se pored moje drage žene Lidije, jutros se probudila sva prirodna i isto mi je draga kao jučer, kad je bila sređena“, otkrio je zadovoljno Alen.

Kako će se dalje razvijati odnosi spojenih parova i čije vjenčanje slijedi – pratite i u idućem tjednu showa ‘Brak na prvu’ od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na RTL-u!!