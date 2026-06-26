Jeannette se požalila pratiteljima: 'Izgledam kao kafanska pjevačica koja nije zaradila centa'

Jeannette Kolaković, Francuskinja koja je osvojila simpatije gledatelja u prošlogodišnjoj sezoni RTL-ova showa "Brak na prvu", na duhovit se način požalila svojim pratiteljima na problem koji ovih dana muči cijelu Europu - nesanicu uzrokovanu ekstremnim vrućinama. U iskrenoj i nefiltriranoj objavi na Instagramu podijelila je svoju frustraciju, a njezine muke s ljetnim temperaturama brzo su odjeknule među brojnim pratiteljima koji proživljavaju isto.

"Besane noći, još gora jutra", stoji u opisu videa u kojem Jeannette, vidno umorna i neispavana, opisuje svoju noćnu moru. U ležernom kućnom izdanju, ispričala je kako zbog vrućine nije mogla zaspati cijelu noć. Taman kad je pred zoru osjetila dašak svježine i ponadala se snu, probudila ju je prvo muha, a zatim i buka kosilice iz susjedstva. "Izgledam kao kafanska pjevačica koja je cijelu noć radila, samo što ja nisam zaradila ni centa", našalila se na vlastiti račun, savršeno sažimajući osjećaj iscrpljenosti.

Toplinski val zahvatio Europu

Njezina priča nije izoliran slučaj, već odraz stanja koje je zahvatilo velik dio Europe. Naime, kontinent se krajem lipnja 2026. godine suočava sa snažnim toplinskim valom koji je donio temperature i do 15 stupnjeva Celzijevih više od prosjeka za ovo doba godine. Posebno su pogođene Francuska, gdje Jeannette živi, ali i zemlje u regiji koje je označila u objavi, poput Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. U mnogim gradovima bilježe se takozvane "tropske noći", tijekom kojih se temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva, čineći kvalitetan odmor gotovo nemogućom misijom.

'Još malo ću biti kao ajkula, ni sna ni mira'

Reakcije na Jeannetteinu objavu pokazale su koliko je njezino iskustvo univerzalno. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji dijeleći vlastite muke s nesanicom. "Jao draga, nisi jedina koja ne spava, ubiše me ove vrućine, pogotovo po noći", napisala je jedna pratiteljica, dok su joj drugi poručili da se drži. Jeannette je na komentare odgovarala u svom prepoznatljivom stilu, pa je tako na opasku jedne pratiteljice odgovorila: "Još malo ću biti kao ajkula, ni sna ni mira".