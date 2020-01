JE LI ITKO POGLEDAO ‘GENERALA’ PRIJE EMITIRANJA NA HRT-U? Članovi programskog vijeća opleli po seriji s kojom se svi sprdaju

Ocijenili su da scenarij nije dobar a tekst je katastrofalan. No, nisu mogli ići u sudske sporove zbog raskidanja ugovora

Novoizabrani predsjednik Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije (HRT) Zdravko Kedžo poručio je u ponedjeljak kako želi da to tijelo HRT-a, unatoč ograničenja aktualnom Zakonom o HRT-u, popravi svoj položaj i ulogu unutar HRT-a te podignu kvalitetu programa.

„Nadam se da će Programsko vijeće pod mojim vodstvom unatoč preprekama – a objektivna prepreka je aktualni Zakon o HRT-u, smoći snage, mogućnosti i umijeća popraviti svoj položaj i ulogu unutar HRT-a. A onda zajedno s programskim, uredničkim i svim ostalim ljudima u kući, podignuti kvalitetu programa HRT-a kako bi ona zadovoljila interes javnosti”, izjavio je Kedžo novinarima.

Ocjenjujući kako je normativno i zakonski dosta sužen okvir u kojem radi Programsko vijeće, kazao je kako čak i neprihvaćanja izviješća Programskog vijeća HRT-a nikoga posebno ne obvezuju.

‘Možemo u najmanju ruku biti dosadni…’

Poručio je i da će se u svom mandatu truditi uredničko i programsko vodstvo „nikada ne pustiti na miru” od sjednice do sjednice ili između sjednica te im ukazivati na ono što nije dobro ili kvalitetno, a posebice ono što misle da nije zadovoljavanje interesa javnosti.

„Ovo je javni servis a on bi trebao zadovoljiti interes cjelokupne javnosti. Upozoravat ćemo na to, pa makar ne možemo mijenjati ni programe niti urednike. Možemo u najmanju ruku biti dosadni i stalno na to upozoravati”, naglasio je.

Kedžo je izrazio uvjerenje u dobro suradnju sa novoizabranim povjerenikom za korisnike usluga HRT-a, umirovljenim dugogodišnjim novinarom HRT-a Tomislavom Radićem. Iskreno očekujem, dodao je, da će ta suradnja pridonijeti ostvarivanju naših ciljeva.

‘Nije najvažniji zadatak HRT da bude najgledaniji’

„Mislim da će kolega Radić biti među prvima koji će biti ‘dosadni’ i stalnom istraživanju i stalnoj komunikaciji s javnosti – što mu je obaveza, te upozoravati Programsko vijeće što kažu ljudi koji pišu, nazivaju te se oglašavaju na svim platformama”, kazao je Kedžo.

Naveo je kako je, bez obzira na javnu percepciju, jako puno ljudi zainteresirano za programe HRT-a, te nije istina da su sve pokude, već ima i puno pohvala.

Ističući kako nije najvažniji zadatak HRT da bude najgledaniji i najslušaniji, naglasio je da je zadaća HRT-a biti među najkvalitetnijima; da njezini programski sadržaji budu najkvalitetniji te da u u najvećoj mjeri odgovaraju interesima javnosti.

‘Primjedbe na seriju ‘General’ uglavnom stoje

Programsko vijeće prihvatilo je na znanje Izviješće o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u za 2018. godinu. Tijekom dulje rasprave, član Programskog vijeća Stipe Alfier, među inim, upozorio je na korištenje vanjske produkcije za neke emisije koje smatra mogu snimiti i zaposlenici HRT-a.

Upitao je i – je li tko, zbog činjeničnih grešaka u njoj, netko pogledao seriju „General” prije nego je počelo njezino emitiranje na HTV-u. Također, upitao se je li netko pogledao prije emitiranja novu dokumentarnu seriju „Predsjednik” autora Miljenka Manjkasa i Gordana Malića. „Zar mi nemamo u kući ljudi koji su o prvom hrvatskom predsjedniku u stanju napraviti dokumentarni serijal od deset epizoda”, rekao je.

Napominjući kako primjedbe za seriju „General” uglavnom stoje, član Vijeća Ivica Lučić rekao je da je pogledao prvu epizodu serije „Predsjednik” i nije mu jasno što bi u njoj bilo problematično da se govori o neobjektivnom pristupu predsjedniku Tuđmanu. Smatra da je ta dokumentarna serija prilično uravnotežena, nije dosadna te je napravljena vrlo korektno.

‘Scenarij nije dobar, a tekst je katastrofalan’

Ravnatelj poslovne jedinice Program HTV-a Renato Kunić rekao je da je serija „General” ispala tako, kako je, a nitko nije s njom sretan. Ocijenio je da scenarij nije dobar a tekst je katastrofalan. No, nisu mogli ići u sudske sporove zbog raskidanja ugovora.

Vezano uz korištenje tuđih materijala u seriji „Predsjednik” tijekom prosvjeda zbog oduzimanja koncesije za emitiranje Radiju 101, Kunić je rekao da je tada na Trgu bana Josipa Jelačića bila i kamera HTV-a. Uz to, Manjkas im je poslao i očitovanje kako je bio spreman platiti te je kontaktirao Zagreb film i Radio 101, a nitko mu nije znao reći čiji je to materijal. Naveo je i da je Manjkas i danas na dispoziciji da se taj materijal plati.

Programsko vijeće primilo je na znanje i praćenje obaveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH.