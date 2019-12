JAKUBOVSKI SE SLOMIO I RASPLAKAO SVE: ‘U ratu sam ostao bez 12 članova obitelji, nekima tijela još uvijek nismo našli’

U velikom izazovu kandidati dolaze na more, a Mirna je razočarana jer smatra da je time diskriminirana, s obzirom na to da nije plivač i ne može sudjelovati u zadatku

Kandidati će se utrkivati u kanuima te veslati do bove na kojoj su vrećice sa slagalicama te po povratku na plažu moraju složiti slagalicu, a pobjednik je onaj tko prvi sve napravi po pravilima. Nagrada je pola kilograma prednosti na vaganju.

Gurka je prvi imao problema sa zadatkom jer je krivo sjeo u čamac i prevrnuo se, no nakon što je krenuo vrlo je brzo došao do bove i pokupio slagalice. Pokazalo se da je na kraju veći problem bio složiti slagalicu, a Marino je komentirao da jednostavno nije talentiran za to.

Rezultat je bio neizvjestan jer su Jakubovski i Roko gotovo u isto vrijeme složili sliku pa je fotofiniš pokazao da je ipak brži bio Roko, koji je tako dobio pola kilograma prednosti na vaganju.

Mirna pozvala Edu na stranu

Dečki prije vaganja odrađuju trening s Majom, a djevojke s Edom, no Maja se poprillično mučila s motiviranjem kandidata, a Roko je priznao da su sva četvorica „u banani“ i nije im se dalo trenirati. Mirna je prišla treneru Edi jer je htjela s njim riješiti situaciju koju su imali na vaganju kad je Edo rekao da Mirna vjerojatno ni s kim od kandidata, pa čak ni s njim, neće ostati u kontaktu.

Na vaganje kandidati prvi put dolaze kao pojedinci, a ne kao tim, a Marijana Batinić ih je obavijestila da će o ispadanju odlučivati žuta linija, odnosno da će kandidati birati koga izbacuju između tri najlošija kandidata.

Prva je na vaganje išla Mirna, kojoj je vaga pokazala 3,2 kg manje te je tako pala ispod 100 kg i sad ima 99,5 kg. „Ponosna sam na sebe, radila sam kao konj i imam razlog veseliti se“, kazala je Mirna.

Jakubovski tužnom pričom rasplakao sve

Gurka je na vaganju priznao da se trgnuo tek zadnjih nekoliko ciklusa i da je prije više glavom bio izvan kuće nego u kući. On je izgubio 2,9 kg i došao na kilažu od 139,6 kg. „Probudio se i stvarno daje puno više nego što je davao prije, ali ima tu prostora na napredak“, komentirala je Maja.

Lidija je lakša za 2,2 kg, što ju je potpuno oduševilo jer je prva kandidatkinja koja je pala ispod 90 kg i sada ima 89,3 kg. Sara je izgubila 1,9 kg što joj je bilo olakšanje jer je strahovala da je u plusu. Ivana Jakubovskog Marijana je pitala zašto, unatoč svoj ljubavi koju dobiva od bližnjih, živi iz dana u dan.

„Nisam htio na početku showa govoriti ništa jer nisam htio sažaljenje. Imao sam 14 godina te ’91. kada sam ostao bez rođenog brata, bez tetke, bez tri ujaka, bez bratića… U jednom danu ostajete bez 12 članova obitelji. Poslije toga živite s osobom, a to je moja majka, koja je izgubila dijete, braću, seste, nećake i gledate kako nju gubite. Imate sedam godina mlađu sestru s kojom morate biti. I onda dolazi ’95., ’96. kad dobivate neka tijela, dobivate samo sanduke i mislite: ‘Je l’ mi stvarno njega sahranjujemo ili je možda ipak živ?’. I onda 27 godina kasnije i dalje nemate neka tijela, ali imamo neku novu djecu koju učimo da unatoč svemu nikoga ne mrze“, ispričao je Ivan svoju životnu priču koja je natjerala suze na oči svima u studiju.

Je li Julija podbacila?

Na vaganju je njegov rezultat bio 2,9 kg manje, a dosad je skinuo 53,4 kg. Marino je izgubio 1,3 kg, s čim nije bio nimalo zadovoljan. „Promijenilo se to što sam vratio svoje samopuzdanje u ovom showu, ali krenuo sam dosta loše, sebe sam podcjenjivao, mislio da sam najgori, da su svi bolji od mene. Sad vjerujem da je samo nebo granica“, ispričao je Marino.

Julija je izgubila samo 0,9 kg, a Edo je rekao da je taj rezultat svojevrstan podbačaj iako je Julija smatrala da je ona svoje limite ionako odavno prešla. Posljednji je na vaganje išao Roko koji je imao pola kilograma prednosti koje je zaradio na izazovu, a vaga mu je pokazala četiri kilograma manje.

Ispod žute crte ostali su Ivan, Marino i Julija, a tko će od njih troje napustiti show, gledatelji će doznati u srijedu u 20 sati na RTL-u!