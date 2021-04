IVONINA UKUSNA JELA I IZAZOVNI LOOK NISU BAŠ SVIMA DOBRO ‘SJELI’: ‘Bila je pregola, to nikako nije za ovu večeru’

Nakon vesele pjesme za stolom Ivona je servirala glavno jelo imena Inati se Slavonijo

U petak navečer u mjestu Lipovac kod Ivone Grgić odvila se posljednja “Večera za 5 na selu” u Vinkovcima i okolici. Unatoč zanimljivim jelima, domaćica nije uspjela prestići prvoplasiranu Janju kojoj je pripala glavna nagrada.

Nova natjecateljica i posljednja ovotjedna domaćica Ivona nije imala lak zadatak. S obzirom na to da se vinkovačkoj ekipi pridružila u srijedu, imala je najmanje vremena za upoznavanje kandidata i pripremu jelovnika, no na kraju je sve odradila junački! Skuhala je svoje najbolje specijalitete te se uredila za svečanu večeru.

“Ivona se lijepo sredila, ali bila je pregola, to nikako nije za ovu večeru”, komentirala je na početku Janja koja ipak više voli vidjeti djevojke u nešto tradicionalnijoj odjeći, no Kati se svidio njezin styling.

Kombinacija slatkog i slanog u predjelu

Ivona je za predjelo pod nazivom Nikad dosta gostima ponudila domaći kruh od hokaido tikve te narezak u kombinaciji s grožđem.

“Na početku mi je to izgledalo kao običan sendvič, no uložila je truda i okus je bio jako dobar, prevario sam se”, komentirao je Ladislav, a i Janji se svidjela kombinacija slatkog i slanog u predjelu: “Čudna kombinacija, ali ja to volim!”

Nakon vesele pjesme za stolom Ivona je servirala glavno jelo imena Inati se Slavonijo, što je zapravo bio svinjski odrezak punjen kulenom i sirom, riža i pileća krilca u soja sosu.

“Nisam bila zadovoljna, očekivala sam nešto drugačije”, priznala je Janja koja nije sklona takvim okusima, ali je cijenila trud domaćice, dok se ostalima jelo svidjelo.

Zaradila je 30 bodova

Za desert je Ivona ponudila tortu od čokolade s višnjama koju je nazvala – Garavi.

“Desert mi izgleda predivno i ukusan je”, pohvalila je Kata, a i slastičarka je imala samo riječi hvale: “Lijep i ukusan!”.

Ladislav je Ivoninu večeru nagradio desetkom jer mu je sve bilo odlično, Janja joj je dala šesticu jer joj se nije svidjelo glavno jelo, dok su joj Kata i Domagoj dali ocjenu sedam. Tako je Ivona ukupno zaradila 30 bodova, što nije bilo dovoljno da prestigne prvoplasiranu Janju koja je s 37 bodova postala pobjednicom vinkovačkog tjedna!

Idući tjedan show “Večera za 5 na selu” odlazi u Samobor, stoga nove kandidate i njihova jela ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!