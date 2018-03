IVONA I BRANDŽA U KREVETU: “Jedva čekam izaći iz Big Brothera da ti kažem istinu”

Stanari kuće na Košutnjaku nikako ne mogu upamtiti da kamere i mikrofoni sve vide i čuju, ma koliko god oni šaputali i skrivali se.

Brandža i Ivona jutro su proveli na krevetu u nježnom maženju i ozbiljnom razgovoru.

Ivona je Branislavu rekla kako je on osoba koja joj može uljepšati dan, a on je njoj priznao kako mu je upravo ona najdraža osoba u kući Velikog Brata. Ivona je zaključila da je to zato što osjeća da je prema njemu potpuno iskrena, iako mu krije jednu tajnu.

Dogovorili su se da će o tome ozbiljno pričati kad izađu iz kuće jer zbog kamera ne mogu reći sve što misle.



Gledatelji već neko vrijeme primjećuju Brandžine simpatije prema Ivoni, što je primijetila i Rada koja je Ivoni rekla da mora prestati Brandži davati lažnu nadu. Ivona joj je tada u šoku odgovorila da su njezini osjećaji prema njemu isključivo prijateljski.