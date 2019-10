IVAN ZBOG SVOJE TEŽINE NIJE MOGAO OBAVITI PRETRAGE DO KRAJA: Traka na koju je morao stati ne podnosi toliko opterećenje

Nakon šoka kod liječnika, u kući je kandidate dočekao Marijo Barišić Baro, finalist treće sezone, ujedno i Držislavov prijatelj

Prvo jutro u kući “Života na vagi” Ivan Filipović, Držislav i Vladimir komentiraju događanja s prvog vaganja te međusobno hrabre jedni druge. Ono što ih najviše muči je tko će im biti treneri. A treneri su Maja Ćustić i Edin Mehmedović, oboje magistri kineziologije s više od 15 godina iskustva rada kao osobni treneri.

Nakon upoznavanja s trenerima, kandidati odrađuju prvi trening nakon kojeg će pobjednik imati priliku birati trenera.

“Već na prvu odaju dojam da će biti strogo i teško”, kazao je Jakubovski nakon prvog treninga, a priznao je i da se posljednje četiri godine gotovo i nije kretao. Nenad, Julija i Jakubovski prvi su odustali od treninga jer jednostavno nisu imali snage.

Nakon vježbi izdržaja, držanja bučica i plivanja do bovi kao pobjednik je izašao Roko. S obzirom da je pobijedio, Roko je mogao izabrati trenera.

“Moj trener će biti Edin, crveni tim” kazao je Roko, a Edo je bio itekako zadovoljan jer smatra da u njemu ima jaku kariku.

Timovi su formirani

Ostatak timova birali su treneri. U plavom timu će biti: Sara, Nea, Lidija, Marijana (Maca), Ivan Filipović, Vladimir, Držislav i Alen. Crveni su: Roko, Julija, Ana, Danijela, Mirna, Ivan Jakubovski, Nenad i Marino.

Drugi dan su svi kandidati s trenerima išli kod liječnika, koji im je pričao o problemima koji dolaze s debljinom, a koji je ukazao i generalno na problem pretilosti u Hrvatskoj u kojoj se s tim problemom suočava i sve više djece.

UPOZNAJTE 16 KANDIDATA ‘ŽIVOTA NA VAGI’: Četvrta sezona prvi put uvodi novitet koji zahtijeva posebnu hrabrost

Liječnik je izdvojio kandidate kod kojih su otkriveni veći zdravstveni problemi. Nea ima steatozu jetre, ali je rekla da ne osjeća nikakve posljedice toga. Nenad ima zadebljanje lijeve i desne klijetke srca. I Ivan Jakubovski ima steatozu jetre te žučne kamence. On čak zbog svoje težine nije mogao obaviti sve liječničke preglede jer traka, na koju je trebao stati kako bi obavio pretrage, ne podnosi toliko opterećenje.

Šok kod liječnika

Treneri su im pokazali i primjer što bi se moglo dogoditi kandidatima za slučaj da trebaju Hitnu pomoć, tehničari Prve pomoći ne bi ih mogli dignuti na nosilima. Nakon šoka kod liječnika, u kući je kandidate dočekao Marijo Barišić Baro, finalist treće sezone, ujedno i Držislavov prijatelj.

Posebno je osjetljiv bio Roko, koji je na Barinu priču o tome da su mu motivacija njegova djeca, jednako kao što je i Roku njegovo četvero djece, počeo plakati.

Kandidati su odradili i svoj prvi veliki izazov. Zadatak im je bio prijeći vodeni grad – napuhanac na moru – preko kojeg moraju prijeći za manje od tri minute. Nagrada je dva kilograma prednosti na vaganju, koja će tim moći iskoristiti na bilo kojem vaganju u budućnosti. S obzirom da je Mirna iz crvenog tima neplivač, plavi tim je odlučio da za njih neće igrati Nea kako bi bila fer borba.

Mučili su se s preprekama

Kandidati su se dosta mučili s preprekama pa u prvom krugu ni Alen ni Julija nisu uspjeli doći do cilja. Nakon njih su išli Vladimir i Danijela, ali ni oni nisu došli do kraja. Treće su išle Sara i Ana, koje također nisu stigle do cilja za manje od tri minute. Četvrti su bili Marijana i Marino, koji je na kraju uspio doći do cilja i tako crvenima osigurati bod.

“Odličan je osjećaj, htio sam loptu od sreće napucati, osjećao sam se kao kralj” kazao je Marino nakon izazova.

Držislav i Roko su išli sljedeći, ali nisu došli do kraja, baš kao ni Lidija i Nenad te Ivan Filipović i Ivan Jakubovski. Time je crveni tim dobio dva kilograma prednosti na vaganju, što će im svakako koristiti u nadolazećim izazovima, koje gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!