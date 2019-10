IVAN PAŽANIN OTKRIO: ‘Ja vam to zaista ne znam objasniti, ali Željka je doista posebna’

Ivan kaže kako ne voli kad vidi da se kandidati ne žele ni potruditi oko toga što pripremaju, no zasad mu se čini da su svi jako dobri

U ponedjeljak u 21:15 na RTL-u počinje sedma sezona najpoznatijeg kulinarskog showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, u kojem će članovi žirija biti Željka Klemenčić, Tomislav Špiček i Ivan Pažanin.

Ivan se showu pridružio u trećoj sezoni i od tada je postao jedno od najprepoznatljivijih TV lica. U razgovoru za RTL otkrio je ponešto o novoj sezoni, ali i o tome koliko mu se život promijenio otkad ga prepoznaje šira javnost.

Kako izgledaju dani na setu sedme sezone?

Odlično nam je, atmosfera je odlična, imamo novi studio koji izgleda zaista fantastično, a imamo i povratnicu u show, Željku Klemenčić, što je dovoljno da nam doista sve bude super.

IZBAČENE URNEBESNE SCENE ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!’: Kada misli da su kamere ugašene, Špiček je kralj zabave!

Tko je zadužen za zbijanje šala, a tko za strogoću?

Izgleda da ja ove godine blebećem puno tako da je očito mene dopalo da budem zabavljač. Mi se nekako uvijek tako podijelimo.

Što Željku čini posebnom?

Ja vam to zaista ne znam objasniti, ali ona je doista posebna. Bili smo oduševljeni Tomek i ja kad smo je vidjeli na setu. Ona je stup žirija, elegantna je, umjerena i zaista neizmjerno puno zna.

Jeste li vi kroz sezone omekšali ili ste samo sve stroži?

Mislim da sam isti, meni je bitno da je hrana dobra. Ne volim kad vidim da se kandidati ne žele ni potruditi oko toga što pripremaju. Zasad mi se čini da su ove sezone kandidati jako dobri, mi smo zadovoljni.

Koje greške kandidati uporno ponavljaju, iz sezone u sezonu?

Treba biti svjestan da su to ipak amateri, nemaju možda toliko znanja koliko bismo mi htjeli da imaju u nekim trenucima. Najčešći problem je da se boje začina dok ne “uhvate ruku” pa hrana zna biti bezlična u početku.

Tko zapravo bolje kuha – žene ili muškarci, što je zapravo i pitanje sezone?

Ne bih to uopće uspoređivao, nije na kraju dana ni bitno tko kuha. Ali mogu vam dati naslutiti da će borba, barem na početku, biti izjednačena.

A zašto se onda nameće da su vrhunski chefovi muškarci?

Ne znam što je razlog tomu, možda činjenica da je to dosta zahtjevan fizički posao pa su zato zastupljeniji. Ali postoje chefice koje su svjetska klasa pa ne bih to uopće uzeo kao točan zaključak.

ŽELJKA KLEMENČIĆ PRIZNALA: ‘Nemam neki poseban plan biti stroga ili popustljiva, pokušavam biti potpuno autentična kakva jesam’

Što po vama čini dobrog kuhara amatera?

Brzina, vještina i želja za učenjem. Ako imaju to u sebi, mogu od amaterizma doći do toga da taj posao mogu profesionalno raditi.

Postali ste kroz godine jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Je li vas slava promijenila?

Nije me promijenila, samo sam se sad navikao na ovakav život. Sretan sam s ovakvim načinom života, odgovara mi. Nastojim iskoristiti najbolje od svega što mi život nudi.

Kako izgledaju vaši dani u restoranu?

Ludo! Restoran je moja matica, to sam ja, to je moj život. Kad sam u restoranu, fokusiran sam samo na to. Dajem se tristo posto u sve, moram nadoknaditi kad sam tamo sve ono što sam propustio.

Je li teško biti ugostitelj u Hrvatskoj?

Teško je biti ugostitelj, od papirologije, ulaganja, plaćanja, poreza… A uz sve problem je postao i radna snaga. Ovu sezonu smo nekako izvukli, pitanje je što će biti sljedeće godine. Treba poraditi na tome, ulagati u radnike, davati adekvatne plaće…

Na koji ste svoj poslovni uspjeh najponosniji?

Na sve! Ne znam što bih izdvojio jer me sve veseli, zadovoljan sam sa svim. Volim i televizijski segment, jednako koliko volim i rad u restoranu. Sve što radim, radim s ljubavlju i to je najvažnije.