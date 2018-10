IVAN I MAGDALENA NAPUSTILI ‘ŽIVOT NA VAGI’: Mario optužio Marka i Alena da samo glumataju!

Kandidati su imali vatrogasni izazov koji nije bio nimalo lak i nije baš oduševio natjecatelje

Vaganje se nastavlja, a posljednji par koji mora stati na vagu su Marijo i Petar. Marijo je na prethodnom vaganju imao 123 kg, a sada ima 5,3 kg manje. Petar je ostvario još bolji rezultat. Od zadnjeg ciklusa je skinuo čak 6,6 kg. Ukupno su njih dvojica izgubili 4,7% tjelesne mase i tako zasjeli na vrh liste, što znači da su Magdalena i Ivan par koji napušta show jer im nije pomogao ni kilogram prednosti koji su dobili u malom izazovu.

Magdalena je u show došla sa 113,8 kg, a odlazi sa 90,9 kg, dok je Ivan u show došao sa 152,9 kg, a sada ima 116,8 kg.

Ivan je čitao svoje pismo obećanja u kojem je napisao da se debljati počeo kada je počeo raditi i kada je zanemario treninge. U show se prijavio kako bi mogao biti uz svoju obitelj i kako bi drugima mogao biti primjer. Sve to čitao je uz suze, a njegovo pismo raznježilo je i druge kandidate.

Posjet vatrogascima

Kandidati su dobili naputak da se spakiraju za tjedan dana, ali nisu znali kamo idu. Nedugo nakon pakiranja u njihovu kuću stižu vatrogasci Grada Zagreba kako bi ih odveli u Javnu vatrogasnu postrojbu, gdje će iskusiti kako je to biti vatrogasac.

Kandidati dolaze u Javnu vatrogasnu postrojbu u zagrebačkoj Savskoj ulici, gdje će ih vatrogasci pripremiti za intervencije, kako fizički, tako i psihički. Zadatku se posebno veseli Mario, koji je dobrovoljni vatrogasac, ali dosad nije mogao biti profesionalni jer zbog debljine nije mogao niti staviti opremu na sebe, a nije bio ni fizički spreman za velike tjelesne napore.

Djevojke su bile posebno oduševljene dok su gledale profesionalne vatrogasce kako se spuštaju niz štangu, što nisu ni najmanje skrivale.

Nakon što su ih vatrogasci upoznali s osnovnom opremom, koju svaki profesionalac mora imati kad izlazi na intervenciju, kandidati su krenuli s upoznavanjem prostorija u kojima će boraviti sljedećih dana.

Vatrogasni izazov

Kandidate je posjetila Marijana Batinić kako bi ih obavijestila da ih čeka mali izazov. Zadatak je odjenuti vatrogasno odijelo i svu dodatnu opremu prema svim pravilima, a tek nakon toga krenuti u novi zadatak. Nagrada je videopoziv s voljenima, ali na taj poziv ima pravo samo jedan član para i o tome odlučuje sam par. Nakon što odjenu odijelo kandidati će morati proći kroz podrum i krenuti u osvajanje vatrogasnog tornja, na čijem vrhu moraju podignuti mlaznicu.

Josipa i Biserka su prvi par koji kreće u osvajanje tornja, ali Josipa zadatak nije shvatila nimalo ozbiljno te je sve obavljala jako sporo. Alen i Marko su, baš kao i njihove prethodnice, imali najviše problema s odijevanjem. Miro i Mario su svoj zadatak riješili dosta jednostavno, ali je veći problem to što se njih dvojica očigledno ne slažu najbolje mada nijedan to ne želi otvoreno priznati. Irena i Domagoj su imali problema sa snalaženjem u labirintu, ali su ostatak riješili bez većih muka. No dobili su zamjerku što su se razdvojili jer je Domagoj bio puno brži od Irene i nije je čekao. Luka i Nina su bili posljednji par koji je izvršavao zadatak. I oni su se mučili s labirintom, a na kraju je Luka bio puno brži od Nine, što su im ostali kandidati naveli kao zamjerku.

Najbrži par su bili Nina i Luka, ali zbog nepoštivanja svih pravila, a to je da nisu u paru došli na vrh tornja, nisu dobili nagradu. Na kraju su ipak nagradu osvojili Marko i Alen, koji su imali najbolje prolazno vrijeme nakon Luke i Nine, a uz to su sve napravili po pravilima.

Pobjednici su odlučili da bi svoj videopoziv ipak dali Bari jer je Marko već bio vani i vidio je svoje, a Alen je rekao da može još izdržati bez voljenih te vjeruju da bi taj poziv ipak najviše koristio Bari.

Marijo je zvao svoju obitelj – suprugu, djecu i roditelje, što je bilo jako emotivno i nije uspijevao zadržati suze.