ISTARSKI TJEDAN POČEO NEOČEKIVANIM OBRATIMA: Gosti su prigovarali cijelu večer, a na kraju domaćicu nagradili s dvije desetke!

Nakon jela domaćica je pozvala goste da zaigraju nogomet u dvorištu, što se naposljetku svima svidjelo

Gospođa Ljubica Pucić iz Pule otvorila je istarski tjedan u “Večeri za 5 na selu”, a u goste su joj došli umirovljenik i bajker Robert, slobodni umjetnik Miguel, taksistica Žaklina i radnik u kamenolomu Mladen za koje je pripremila predjelo Riblja forza, glavno jelo Fažanski feral i desert Slatki grijeh.

ISTARSKI TJEDAN U ‘VEČERI ZA 5 NA SELU’: Kuhat će bajker, DJ, taksistica i potencijalni par iz ‘Ljubav je na selu’

Žaklina, Mladen i Miguel došli su kombijem, pomalo zbunjeni jer nisu bili sigurni da su došli na pravu adresu. “Smatram da je domaćica trebala dočekati goste vani”, komentirala je Žaklina, a uskoro je stigao i Robert – naravno, motorom!

Napokon je izašla i domaćica, a Mladen nije očekivao da je to Ljubica, koja bila njegova posebna gošća u emisiji “Ljubav je na selu”. “Bio sam malo iznenađen, ali osjećao sam se jako divno i ugodno”, rekao je, a potom su svi nazdravili za dobar provod. Rakija mi je bila bomba, prvi sam put probao rakiju s kivijem”, rekao je Miguel, a svidjela se i Robertu. No domaćica je poslužila i kolač. “To mi je djelovalo nekako previše za doček”, komentirao je bajker.

Glavno jelo prejednostvno

Kad je domaćica donijela juhu za predjelo, i nekadašnji sudionik showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” nije bio pretjerano oduševljen. “Juha mi nije predjelo za takve večere”, rekao je Robert, no bila mu je odlična, baš kao i Miguelu. “Možda mi je falilo mrvicu soli, ali to nije zamjerka jer sol stoji na stolu i svatko si stavi koliko želi. Škarpina je super, baš mi je prijala”, komentirao je slobodni umjetnik.

Ljubica je poslužila punjene lignje s kuhanim krumpirom kao glavno jelo, a Robert je odmah komentirao kako mu se čini da to neće biti dosta za sve. “Za nas pet je plata premala”, rekla je Žaklina, a Miguel smatra kako nije bilo premalo hrane, nego da su lignje bile premale. No tu nije bio kraj Žaklininim “mukama” – naime, od tri lignje koje je uzela, njezine su sve tri bile prazne! “Izvršila je atak na moj tanjur jer je ubola praznu lignju”, komentirao je Robert i dodao: “Glavno mi je jelo bilo malo prejednostavno.” Miguelu je sve bilo fino, baš kao i Mladenu, no Žaklini nije.

Ako je tko ostao gladan od glavnog jela, prazninu je mogao popuniti s palačinkama s marmeladom od kivija. “Palačinke su me malo razočarale s obzirom na kolač koji nas je dočekao na ulazu jer su prejednostavno jelo za tu večeru”, rekao je Robert, a isto je mislila i Žaklina. “Što se tiče deserta, kod mene se ne može fulati”, rekao je Miguel, a i Mladen nije imao nikakve primjedbe.

Niže ocjene zbog predjela

Nakon jela domaćica je pozvala goste da zaigraju nogomet u dvorištu, što se naposljetku svima svidjelo, a kasnije je svakom gostu donijela poklon. “Ljubičina je večera bila fantastična”, komentirao je Mladen, a Žaklina dodala kako je društvo super i da su se odmah sprijateljili.

NATAŠI POBJEDA IZMAKLA ZA DLAKU: Gostima je priredila pravu morsku bajku, no nije uspjela nadmašiti Dušku

Mladen je očekivano Ljubici dao desetku jer mu je sve bilo super, Robert je dao devetku jer je predjelo bila juha, a desert mu je bio previše običan, Miguel se odlučio za desetku, a najkritičnija je bila Žaklina koja je dala ocjenu šest zato što je juha bila predjelo, a i hrana joj nije bila začinjena

Hoće li sutra bajker Robert pokazati što je sve naučio u popularnom kulinarskom showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!” – ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa “Večera za 5 na selu” od 20 sati na RTL-u!