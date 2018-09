IRENA SVE ZATEKLA VELIKIM PRIZNANJEM: Rasplakala se i priznala da je zatajila komplicirane zdravstvene probleme

Nakon sinoćnjeg Velikog izazova došlo je vrijeme za vaganje. Ujutro je Miro odlučio svoj jedan kilogram prednosti na vagi pokloniti Marku, no Marko je to odbio zahvalivši mu se

Došlo je vrijeme da natjecatelji stanu na vagu, a Marijana je, prije nego je vaganje krenulo, objasnila da danas o tome tko odlazi kući ne odlučuje crvena linija već njih 18-ero što je teško palo kandidatima.

Marijo je prvi pozvan na vaganje, a na zadnjem vaganju imao je 149,7 kilograma, a danas je vaga pokazala 145,9 kilograma, što je 3,8 kila manje, a to znači da je izgubio 2,5% tjelesne mase.

“Mogu reći da trenerovi savjeti djeluju! Napravite kako vam kažu i eto”, sretan je bio Marijo. Miro, pobjednik Velikog izazova, na prošlom vaganju imao je 146,4 kilograma, a na ovom vaganju imao je 144 što je 2,4 kilograma manje i 1,6% manje tjelesne mase.

“Mislio sam da ću više skinuti”, komentirao je Miro. Keti je rekla da bi bila zadovoljna da je skinula i samo dva kilograma, no sa 129,3 kile, koliko je imala na prošlom vaganju, došla je na 126,1 kg, što je 3,2 kilograma manje, odnosno 2,5% manje tjelesne mase.

Marta je također bila skeptična prije no što je stala na vagu, a objasnila je i da šepa te nije mogla trenirati kao svi ostali. “Izbjegavala sam da ne zgazim jednog puža i ozlijedila sam nogu”, smijala se Marta objašnjavajući Marijani kako je zaradila ozljedu.

Sa 156,1 kilograma, koliko je imala na zadnjem vaganju, sada ima 152,5, što znači da je izgubila 3,6 kilograma, odnosno da je smanjila tjelesnu masu za 2,3%.

“Nikad nisam pomislila da možeš smršavjeti ako vježbaš sjedeći”, u pozitivnom šoku je bila Marta koja nije trenirala na isti način kao i ostali zbog ozljede zgloba, te otkrila da se trebala udati prije dvije godine ali nije, niti neće dok ne stane u vjenčanicu koja ona želi.

Alen je na zadnjem vaganju imao 169,6 kilograma, a sada je vaga pokazala 164,7, što je za 4,9 kila manje, a izgubio je 2,9% tjelesne mase.

“Presretan sam, to je skoro 17 kila u dva tjedna”, oduševljen je bio Alen.

Ženska pobjednica Velikog izazova, Nina Martina na posljednjem vaganju imala je 118 kilograma, a sada ima 2,1 kilogram manje, odnosno 115,9 kilograma što je 1,8% manje tjelesne mase.

Mario je sa 158,2 kilograma, pao na 154,7 i tako skinuo 3,5 kilograma, odnosno 2,2% tjelesne mase. Domagoj je na zadnjem vaganju imao 166,5, a današnje vaganje pokazalo je 164,3 kilograma, odnosno 2,2 kilograma manje, tj. 1,3% tjelesne mase.

Biserka je imala na prošlom vaganju 126,9 kila, a danas ima 124,4, što je 2,5 kilograma manje. Tako je izgubila 2% tjelesne mase.

Vanja je sa 144,7 kilograma došla na 143,9, a bila je razočarana kada joj je Marijana rekla da je to samo 0,8 kilograma manje, tj. 0,6% manje tjelesne mase.

“Znojila sam se, trudila sam se…, ne razumijem zašto nisam više skinula”, kazala je Vanja, a Sanja je objasnila da je to sasvim normalno te da je već počela dobivati na mišićnoj masi.

Petar je imao 159,7 kilograma na prošlom vaganju, a sada ima 4,3 kilograma manje, odnosno 155,4, što je 2,7% manje tjelesne mase. Magdalena je priznala da je zadovoljna sa svojim treninzima ovaj tjedan, a mislila je i da neće skinuti više od kile. Sa 109,7 kilograma došla je na 108,3, što je 1,4 kilograma manje, i 1,3% manje tjelesne mase.

Kad je Petar došao do vage, Marijana je imala molbu.

“Čujem da imaš neki svoj ples koji ćeš mi sada pokazati”, smijala se voditeljica, a Marko je pozvao kandidata Marija da mu se pridruži pa su zajedno otplesali ‘ples divljih veprova’, kako su ga sami nazvali, i nasmijali sve prisutne. Marko je sa 161,6 kilograma došao na 157,5 i tako izgubio 4,1 kilogram što je 2,15% manje tjelesne mase.

Ivan je sa 148,1 kilograma došao na 144,3. Skinuo je 3,8 kilograma što je 2,6% tjelesne mase manje. Luka je imao 141,6 kila, a sada ima 138,3, što je razlika za 3,3 kilograma. Skinuo je tako 2,3% tjelesne mase.

Josipa je sa 136,9 kila došla na 133,9 što je tri kilograma manje nego do sada i 2,2% manje tjelesne mase, a nasmijala je i sve prisutne dosjetkama koje je podijelila s Marijanom. Filomena je na zadnjem vaganju imala 141,1 kilogram, a danas ima 138,6, što je 2,5 kilograma manje, što je 1,8% manje tjelesne mase.

Irena je priznala da joj nije žao što je dala svoj imunitet, ali da nije u dobrim odnosima sa ostalima i misli da će je izbaciti iz kuće.

“Ljubomora je najgora ljudska osobina”, rekla je Irena te stala na vagu. Na zadnjem vaganju imala je 126,2 kilograma, a sada ima 121 kilogram što je čak 5,2 kilograma manje nego prije tjedan dana i 4,1 % manje tjelesne mase! Marijana ju je pohvalila jer je skinula najviše ovaj tjedan.

Na kraju je Irena objasnila da je ona kraljica i dalje i da je ne dotiču komentari ostalih sustanara, što je druge šokiralo s obzirom da je o sebi govorila u trećem licu.

Irena u suzama otkrila svoju tajnu

Kada je vaganje završilo, natjecatelji su morali napisati na pločicu ime onoga koga više ne žele u showu. “Budući da ste svi pokazali izniman trud, volju, zalaganje, odlučnost i borbenost, nitko od vas nas danas neće napustiti”, rekla je Marijana iako su već svi napisali ime za koje misle da bi ih trebalo napustiti.

Irena je napisala Ivanovo ime, objasnivši da je išla za tim da bi Ivan rado išao kući zbog obitelji. Nakon toga Marijana je pozvala Irenu da istupi jer su sve djevojke napisale njezino ime. A Biserka je prva objasnila zašto je napisala njezino ime.

Nakon što je Biserka iznijela svoje mišljenje, Irena se rasplakala jer je tek tada otkrila da ima problem jer ne može jesti krutu hranu pa većinom završi tako da je ispovraća. Također, priznala je prvi put da je imala neuspjelu operaciju podvezivanja želuca. No, ostale je sve iznenadilo zašto im to nije prije rekla, pa čak ni Marijani ni liječnicima. No, Irena je mislila da to nije bitno i tako na sebe dovukla gnjev i razočaranje drugih.

Kako će se dalje razvijati odnosi u kući te hoće li Irena zadobiti ponovno povjerenje svoje ekipe, i što je s njezinim zdravstvenim stanjem, ne propustite doznati već u ponedjeljak od 21 sat, na RTL-u.