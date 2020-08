HVALJENA KRIMINALISTIČKA SERIJA ‘INSTINKT’ DOLAZI NA RTL2: Omiljeni Britanac i poznata oskarovka, samo su neki od glumaca

Bivši operativac CIA-e te slavni autor knjiga dr. Dylan Reinhart (Alan Cumming) vodi običan i miran život kao sveučilišni profesor psihologije sve dok njujorška policija ponovno ne zatraži njegovu pomoć jer novi serijski ubojica koristi upravo njegovu knjigu kao inspiraciju za ubojstva

Jednog od najdražih britanskih glumaca Alana Cumminga od 21. kolovoza možete pratiti u hvaljenoj seriji “Instinkt”, temeljenoj na knjizi “Murder Games” iznimno uspješnog autora današnjice – Jamesa Pattersona. U gostujućoj ulozi pojavit će se i slavna holivudska glumica Whoopi Goldberg!

Bivši operativac CIA-e te slavni autor knjiga dr. Dylan Reinhart (Alan Cumming) vodi običan i miran život kao sveučilišni profesor psihologije sve dok njujorška policija ponovno ne zatraži njegovu pomoć jer novi serijski ubojica koristi upravo njegovu knjigu kao inspiraciju za ubojstva. Poznat po kršenju pravila sada će se morati prilagoditi svojoj novoj partnerici, odgovornoj detektivki Lizzie Needham (Bojana Novaković). Radnja serije gradi se upravo na partnerstvu između ekscentričnog profesora psihologije i detektivke njujorške policije koji udružuju svoje snage kako bi rješavali brojne intrigantne slučajeve ubojstava na ulicama New Yorka.

Ulogu ćudljivog profesora utjelovio je škotski glumac s njujorškom adresom, producent, redatelj, scenarist, skladatelj i veliki humanitarac Alan Cumming. Gledatelji ga najviše pamte po ulozi Elija Golda u seriji “Dobra žena” za koju je dvaput bio nominiran za nagrade Zlatni globus i Emmy, a svakako treba istaknuti i njegove izvedbe u filmovima “Spy Kids”, “Povratak gospodina Ripleya”, “X-Men 2” i “Oči širom zatvorene”.

Gostujuća uloga Whoopi Goldberg

Napisao je i brojne knjige od kojih je definitivno najdojmljivija autobiografska “Not My Father’s Son” u kojoj progovara o očevu zlostavljanju tijekom svog tužnog i teškog djetinjstva, a 1999. otvoreno je priznao svoju biseksualnost. Detektivku Lizzie utjelovila je glumica Bojana Novaković, koja je rođena u Srbiji, a odrastala u Australiji i koja je trenutno najpoznatija po ulozi u nagrađivanom filmu “Ja, Tonya”. U gostujućoj ulozi pojavit će se i holivudska umjetnica Whoopi Goldberg za koju je dovoljno reći kako je osvojila sve najvažnije nagrade struke: Oscar, Tony, Grammy i Emmy!

Prva epizoda serije “Instinkt” premijerno je prikazana u ožujku 2018. godine na kanalu CBS, a i kritičari i publika izvrsno su je prihvatili čemu je, uz napetu radnju, pridonijela i kemija među glavnim glumcima. Dylan i Lizzie specifični su po svojim neurozama, koje on pokazuje, a ona skriva, što dodatno pridonosi dinamici serije koja ima elemente trilera, drame te komedije. I kritiku i publiku zaintrigiralo je i to što je riječ o prvoj dramskoj seriji na američkoj televiziji u kojoj je glavni lik homoseksualac, a Alan Cumming otkriva kako mu se najviše svidjelo to što to nije jedina zanimljivost u karakteru njegova lika tako da je iznimno ponosan što upravo on tumači rolu za koju smatra da će promijeniti pogled na istospolni brak u Americi.

Intrigantnu kriminalističku dramsku seriju “Instinkt” gledajte od ponedjeljka do petka u 20.20 sati na RTL2.