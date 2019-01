HRT OPET ŠOKIRAO GLEDATELJE, UKIDAJU OMILJENU EMISIJU? ‘Ne možemo potvrditi da će se ‘A strana’ nastaviti prikazivati’

Neki su je gledali i uživo i u reprizi, neki vrtili program unazad samo da je još jednom pogledaju, no ‘A strana’ se, izgleda, više neće prikazivati

‘A strana’ jedna od najgledanijih, ali ujedno i najskupljih emisija HRT-a, uskoro će, čini se, prestati s prikazivanjem. Posljednje tri sezone ova je emisija skupljala mahom pozitivne reakcije i izbacivala mlade nade hrvatske glazbe, no kako sada stvari stoje, ubuduće to više neće raditi.

Kako su za 24 sata poručili s Prisavlja, ne zna se hoće li biti novih izdanja ove popularne emisije. “Hoće li biti novih izdanja, ne znamo. Naime, jedno je sigurno, a to je da je ‘A strana’ emisija koja je podigla ljestvicu produkcije i to ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji. Posljednju ‘A stranu’ pamtit ćemo kao i svaku do tada, po emociji. Ovu i po maloj dozi sjete, jer je bila posljednja u planiranom nizu. A to se na kraju osjetilo i kod mladih izvođača, publike u studiju i cijele ekipe”m, kažu u uredništvu.

I voditelj Duško Ćurlić je na društvenim mrežama podijeli fotografiju sa snimanja s opisom ‘Snimanje zadnje A strane’, na što su reagirali mnogi fanovi. On ih je potom uvjeravao kako se samo radi o posljednjoj emisiji ove sezone, no prema svemu sudeći, velike su šanse da ovu emisiju više nećemo gledati, osim možda, u reprizama.