Holivudski glumac o seriji 'Sjene prošlosti' i Americi: 'Došao sam s 26 dolara u džepu'

Jack Dimich, poznat američkoj publici kao Andrija Sever iz serije "Sjene prošlosti", svoju glumačku karijeru gradio je u Hollywoodu, gdje je ostvario više od 90 uloga. Rođen kao Željko Dimić u Kozarskoj Dubici, svoj poziv osjetio je još kao dječak, a nakon preseljenja u SAD završio je prestižni Lee Strasberg Institut za film i kazalište. Sada se u intervjuu za Voyo predstavio domaćoj publici te otkrio detalje o karijeri, iskustvima s velikim glumcima i radu na setu serije.

Jack Dimich je rođen kao Željko Dimić u Kozarskoj Dubici, a danas ga poznajemo pod njegovim umjetničkim imenom u Hollywoodu.

"Jack Dimich je samo moje scensko ime i služi samo za potrebe televizije, filma i teatra. Privatno i u svim dokumentima je ostalo moje pravo ime Željko Dimić koje su mi moji divni roditelji dali. Mnogi glumci u Americi imaju scensko ime zbog profesije, a zadrže svoje pravo. Meni je ime Jack predložio moj profesor Michael Margotta koji me je primio na klasu na Lee Strasberg Akademiji u New Yorku jer Amerikanci ne mogu izgovoriti moje pravo ime Željko", otkrio je.

Foto: Rtl

Jack se prisjetio i svojih početaka u Americi, koji nisu bili laki.

"Trebalo je prvo opstati u Americi kad sam došao, morao sam raditi razne poslove da bi se preživjelo jer ovdje nisam imao nikog, a došao sam sa 26 dolara u džepu. Kad god mi je bilo teško, smatrao sam obvezom da nikad ne odustanem, ne samo prema sebi, već i zbog svih onih koji su mi iskreno željeli da izdržim do kraja. Život je samo jedan i zato nisam imao prava niti sam htio da odustanem jer sam znao da reprize nema", poručio je za Voyo.

Učio od velikih glumačkih imena

Glumac za potrebe posla razgovara na više jezika, koji mu pomažu u oblikovanju uloge.

"Do sada sam odigrao 96 uloga na filmu, televiziji i teatru na: engleskom, ruskom, hrvatskom, češkom, srpskom, albanskom i talijanskom jeziku, kao i na četiri dijalekta na engleskom jeziku. Jezici i govor su veoma važni u ovoj našoj profesiji i ja im pridajem poseban značaj te mnogo radim na njima. Nepoznavanje različitih jezika može biti velika prepreka u karijeri jednog glumca, a poznavanje istih može biti veoma bitan vjetar u leđa", ispričao je.

Glumac je imao priliku učiti od velikih glumačkih imena poput Ala Pacina i Roberta De Nira.

"Al Pacino je bio moderator/ko-redatelj predstave Noć Tribada koju smo radili u Actors Studiju 2000. godine kad sam bio apsolvent na Lee Strasberg Institutu u New Yorku. Od njega sam mnogo naučio, a najviše o činjenici da smo prije svega ljudi, pa tek onda glumci. Imao sam sreću da radim s njim, kao i sa sjajnim glumcima kao što su: James Gandolfini, Tom Hardy, Jeff Goldblum, Lucy Liu, Scott Caan, Mariska Hargitay, James Spader, Michael Margotta, Dan Grimaldi, Selena Gomez, Elizabeth Shue, Tea Leone, Stana Katic, Armand Assante, Ed Harris, Rebecca De Morney i mnogi drugi. Trudio sam se da od svakog od njih nešto naučim", rekao je.

Foto: Voyo

U seriji "Sjene prošlosti", Jack igra doktora Andriju Severa.

"Nakon mog gostovanja u HNK-u, jako mi je drago da se po prvi put publici u Hrvatskoj na televiziji predstavim baš ulogom doktora Andrije Severa u seriji Sjene prošlosti. Dr. Sever je veoma osebujan lik, duboko emotivan i bilo mi je zadovoljstvo što sam ga igrao. Također, krasno sam prihvaćen od ostatka ekipe na snimanju serije u Zagrebu i suradnja s kolegama je bila izuzetna, naročito s kolegicom Marinom Fernandez i kolegom Jasminom Mekićem", ispričao je.

Za uloge u Hollywoodu Dimich se morao natjecati s stotinama glumaca, što opisuje kao velik izazov, ali i motivaciju da ulogu odigra najbolje moguće. Njegova prva glavna uloga u filmu In the Name of the Son donijela mu je međunarodne nagrade i nominaciju za Oscara u kategoriji kratkog igranog filma.

Glumac s bogatim iskustvom na američkoj i domaćoj sceni komentirao je razlike u radu između američke i domaće filmsko-televizijske produkcije.

"Nema velike razlike u kvaliteti, profesionalizmu i odnosu prema poslu. Samo je razlika u budžetima budući da je Amerikancima mnogo lakše raditi jer su im budžeti veći", zaključio je za Voyo.

Jack Dimich i dalje radi i u Americi i u Europi, pa čak i bilo gdje na svijetu ako ga zaintrigira uloga. Smatra da glumac ne smije imati ograničenja, ni geografska, te da će tako biti do kraja njegove karijere. Kada se osvrne na svoj mladenački san o glumi, kaže da je napravio dobro, ali uvijek se može bolje. Njegova životna filozofija je živjeti svaki trenutak, voljeti i biti voljen, raditi ono što voli i nikada ne prestati ni raditi ni živjeti – jer kad stanemo, to je kraj.

