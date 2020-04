HOĆE LI LUKA NIKOLINI POMRSITI RAČUNE? Odlučio je ispričati Adamu kako mu se ona upucavala na večeri

Nikolina i Adam idu u izlazak koji će rezultirati nenadanom bliskošću

Novi tjedan RTL-ova showa “Brak na prvu” počinje napetošću koja vlada između Gordane i Dejana, a kojoj se ne nazire kraj. Dok on i dalje strpljivo čeka nekakav rasplet, čini se da mu Goga pronalazi sve više mana.

U zajedničkom gnijezdu Nikoline i Adama zato je situacija puno bolja, a par ide i u izlazak koji će rezultirati nenadanom bliskošću. Možda će sve to pasti u vodu kad Luka otkrije Adamu što se dogodilo na zajedničkoj večeri na kojoj mu se Nikolina upucavala.

Za to vrijeme i Valentina nagovara Nikolinu da se više potrudi oko Adama jer je dečko s kojim može imati sve, no Nikolina i dalje nije sigurna da je to ono što u životu traži.

Prvu ovotjednu epizodu “Braka na prvu” gledatelji RTL-a mogu pratiti od 21 sat na RTL-u!

