HRANA I NOMINACIJA /

Gotov kongres koji okuplja creme de la creme kulinarstva: Nominirani bili i Tea i Stiven Vunić iz 'Igre chefova'

Hrvatski kuhari Tea Vunić i Stiven Vunić (41), kojeg možete gledati u 'Igrama chefova', prisustvovali su na međunarodnom kongresu JRE (Jeunes Restaurateurs) u Kölnu. JRE okuplja najveću crème de la crème kuharskog svijeta, a okuplja više od 400 restorana i 160 hotela u 21državi.
JRE međunarodni kongres 2026. održan je u Kölnu od 19. do 20. travnja i okupio je više od 500 sudionika, među kojima je preko 400 chefova i ugostitelja iz 21 zemlje. Tijekom dva dana naglasak je bio na kulinarskoj izvrsnosti, održivosti, inovacijama i razvoju ugostiteljstva.

Uz kongres, održano je i natjecanje za koje su bili nominirani naši kuhari Tea i Stiven Vunić, no nažalost nagradu nisu osvojili. 

Kuharskome paru društvo u Kölnu pravili su Tibor Valinčić i Marin Pleše koje, zajedno sa Stivenom, možete gledati u emisiji 'Igra chefova'. 

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

24.4.2026.
17:02
Hot.hr
RTL
Igra Chefova
